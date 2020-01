Zapata en el arte

El escándalo que intentó la censura contra la pintura de Fabián Cháirez, La revolución, ha impedido una crítica a la muestra en el Palacio de Bellas Artes, Emiliano. Zapata después de Zapata, en exhibición hasta febrero. Tres veces he visitado la exposición, con público haciendo cola para ver el porqué del alboroto en torno a una obra en óleo. La gente se toma la foto al lado del cuadro, ríe, observa, descubren que el prejuicio y la ignorancia motivó a los denostadores. El resto lo pasan casi sin ver. El morbo hizo de esta exhibición un éxito de espectadores. Hay que darle las gracias a los provocadores. Pero…

La muestra es recuerdo, arte y presencia de un hombre que cumple un siglo y hoy es propiedad pública. Esa podría ser la síntesis de la exposición conceptuada por el curador Luis Vargas Santiago. Recuperación iconográfica que va desde las imágenes de Zapata en traje, sentado o en caballo, al líder agrario en brazos de la gente, asesinado por el coronel Guajardo; desde la pintura de María Izquierdo donde dos caballos agachan su cabeza ante la tumba en tierra del Caudillo del Sur, a la interpretación pictórica de Alberto Gironella donde el prócer revolucionario es enterrado en alusión al Conde de Orgaz, de El Greco. No faltan el vigor de Rivera, Siqueiros y Orozco. Pero igual destacan Arnaldo Coen con su utilización de El Bosco, o Arnold Belkin en el bisturí de un pincel que calcina para desentrañar el cuerpo del mito nacional. No falta la escultura de primer orden de Germán Venegas y Oliverio G. Martínez, o imágenes de Graciela Iturbide, Antonio Turok y Pedro Valtierra.

El catálogo de la exposición es imperdible. Aquello que no entendemos los ciegos frente al arte tiene en el libro la posibilidad de quitarse el velo para descubrir que un hombre ya es imaginación, interpretación y delirio de un artista. Que no importa que sea un héroe nacional. El arte lo toma para conciencia y escándalo, ese donde la historia dicta cómo la patria traicionó a su revolución. No lo lloremos como figura pétrea. Aprendamos con el arte a valorar el cambio, la crítica y la autocrítica, a fin de que nunca más volvamos a tener águilas que caen y las levantamos justo como armas de defensa contra la barbarie. Digno homenaje irreverente a Zapata: diferente, divergente, refulgente. Con Julio Galán envuelto en un sarape con el escudo nacional, o Miguel Cano venerando a la raza de bronce, el revés de la supremacía blanca.

La retícula del ojo no discrimina nada. Es el desconocimiento de los procesos históricos en donde Zapata ha cabalgado un siglo y se ha convertido en la representación de lo diverso. Luis Vargas Santiago lo pensó con sensibilidad para esta muestra digna de los nacionales —y chicanos—, sin excepción. El catálogo no miente: la investigación que tuvo que hacerse para este nivel donde un accidente “zapatista” provocó el estridente ruido que despertó a los mexicanos a ir corriendo a Bellas Artes para no perderse la exhibición. Mejor que un plátano en la pared de un museo, o una caja de zapatos en el piso del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La tierra que germina de Edgardo Aragón es más digna. Y el triunfo de la pintura sobre lo conceptual, de aplauso.