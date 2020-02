Yeidckol Polevnsky anticipa desconocimiento del INE a Ramírez Cuéllar

Yeidckol Polevnsky acusó a Alfonso Ramírez Cuéllar de desconocer la ley y los estatutos de Morena, por lo que anticipó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo reconocerá como presidente del partido.

Acusó que pese a haber sido legislador en dos ocasiones, Ramírez Cuéllar no conoce de legalidad y por eso aceptó ser nombrado por un Congreso Nacional, que anticipó, será invalidado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«Me da mucha pena decir que me encuentro con gente que ya tiene experiencia en otros partidos que no sabe nada de partidos, que no sabe nada de estatutos y que no sabe nada de leyes electorales, porque el INE sólo puede recibir documentos de quien está validado para entregarlos»; además lamentó que Ramírez Cuéllar no la haya buscado, una semana después de la «reunión» en la que fue nombrado por congresistas de Morena.