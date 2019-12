Ya es 2020 en varios países y así celebran la llegada del año nuevo

Poco a poco comienza a llegar el 2020 en diferentes países del Hemisferio Oriental, siendo Samoa y Kiribati los primeros en recibir el nuevo año debido a su posición geográfica en Oceanía.

Le siguieron los habitantes de la isla de Chatham, ubicada a unos 680 kilómetros al sureste de las dos principales de Nueva Zalanda. Una hora después, el año nuevo llegó al resto de Nueva Zelanda, Fiyi y Tonga.

Así, seguirán Australia y Papúa Nueva Guinea, Luego Japón y las dos Coreas, para continuar con Filipinas, Malasia y China, país que sólo utiliza un huso horario pese a que geográficamente le corresponden cinco.

Polémica en Sidney por espectáculo de fuegos artificiales

Con el inicio del año nuevo llegan también las grandes celebraciones en ciudades de países orientales, destacando la ya tradicional muestra de fuegos artificiales de Sidney, el cual es observado en vivo por cientos de millones de personas en vivo por Televisión.

Sin embargo, este año hubo una petición ciudadana para cancelar el evento, que tiene un costo aproximado de 4.5 millones de dólares (unos 60 millones de pesos mexicanos) debido a que el país ha sufrido de terribles incendios forestales y, en este contexto, la celebración parecería onerosa y frívola. Además, muchos señalan que la ciudad está muy afectada por el humo como para generar más contaminantes.

“2019 ha sido un año catastrófico en Australia por inundaciones e incendios. Todos los estados deberían decir no a la pirotecnia”, se lee en la petición realizada a través de una página web. Pero el gobierno no piensa cancelar la celebración pues los ojos del mundo están sobre de ellos, y no pretenden afectar el turismo.