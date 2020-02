Vocalista de Iron Maiden asegura que nunca se van a retirar

El vocalista Bruce Dickinson declaró que el retiro de la banda Iron Maiden no está entre sus planes y que nunca usará hologramas de los integrantes como lo han hecho otras agrupaciones.

Durante una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar en Rumania, el cantante recordó que ha lanzado 16 álbumes de estudio con la banda y que desde que se unió a la agrupación en 1975 ha participado en las giras mundiales, cosa que no pretende cambiar a pesar de los años.

“Ni siquiera tendremos que usar hologramas, ¿sabes a lo que me refiero? En realidad, puedes tener miembros reales de Iron Maiden que se parecen a nosotros pero no somos nosotros. Eso es bueno, ne gusta. No es una mala idea. Entonces podemos simplemente sentarnos y cobrar regalías y no trabajar.