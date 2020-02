Viento derrumba techo de dos desayunadores escolares de la región Tehuacán

Tehuacán, Pue.- Los techos de los desayunadores de dos escuelas, se derrumbaron a consecuencia de las ráfagas de viento que se registraron el pasado jueves 6 y viernes 7 de febrero en los municipios de Tehuacán y Ajalpan.

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública confirmaron que el primer caso fue en la escuela primaria “Leyes de Reforma”, ubicada en la inspectoría de Rancho Cabras, perteneciente al municipio de Tehuacán.

Juan Carlos Salazar Ferman, director de Protección Civil y Bomberos, confirmó que hubo afectaciones también en algunas viviendas, motivo por el cual se les proporcionaron cobertores y en la escuela se entregaron víveres para su cocina y comedor, ya que al desprenderse el techo se mojó su despensa.

De este caso, se informó y minutos después arribó personal de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde).

Tras acordonar las partes afectadas y retirar materiales sueltos que pudieran causar algún accidente, personal tanto de la Corde como de Protección Civil dieron recomendaciones e instrucciones a las personas afectadas.

En lo que respecta a la escuela, fueron el inspector de Rancho Cabras, Gaudencio Ibáñez Pérez, y la presidenta del DIF, Avelina García Tapia quienes recibieron los víveres para la cocina-comedor.

De igual manera, familias que resultaron afectadas recibieron cobertores, debido a que aún se siguen presentando bajas temperaturas en esa zona.

Cabe mencionar que no hubo personas lesionadas, por lo que no hubo suspensión de labores académicas, ya que el siniestro no representó un riesgo para la comunidad estudiantil.

El hecho fue a las 04:00 horas del jueves 6 de febrero.

Primaria bilingüe “Ignacio Zaragoza»

Mientras que el segundo caso ocurrió el viernes 7 de febrero, luego de que el techo de la cocina de la primaria bilingüe “Ignacio Zaragoza», en la comunidad de Zacayucan, perteneciente a Ajalpan tuviera afectaciones también por las ráfagas de viento.

Ahí, personal de la Dirección de Protección Civil de dicho municipio no reportó heridos, sin embargo, por seguridad de las y los estudiantes, así como de maestros y administrativos, se suspenderá el servicio en el desayunador hasta que concluyan los trabajos de remoción y reconstrucción.

Cabe mencionar que las clases no se suspenden, pero se asignará un área para que las y los alumnos puedan comer, ya que también es escuela de tiempo completo.

Este lunes nuevamente las autoridades municipales y educativas de la zona harán una nueva revisión, por lo que personal de la Secretaría de Educación dará seguimiento e informará de los avances en la reconstrucción de los techos de ambas escuelas.

