[Video] Protestan padres de niños con cáncer ante incumplimiento de promesa de gobierno

Nuevamente padres de familia se reunieron este jueves afuera del Hospital del Niño Poblano (HNP) para exigir el abastecimiento de medicamentos para niños con cáncer.

A pesar de que hace un par de semanas el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta les prometió que el medicamento llegaría, aún hacen falta algunos de ellos como vincristina y citarabina.

Los padres de familia mostraron su preocupación debido a que hay pacientes que no han recibido las dosis correspondientes desde hace tres meses, por lo que pidieron que a la brevedad se le dé solución a esta problemática que compromete la vida de los pequeños.

Una de las entrevistadas refirió que le parece injusto que estén jugando con la vida de los niños y que les mientan sobre el proceder de los fármacos.

No me parece (el hecho de) que estén jugando con la vida de los niños y que a nosotros nos estén engañando con tal de que nos vayamos a casa tranquilos, pero regresamos nuevamente y nos dan esa noticia (de que no hay), para nosotros es muy alarmanterefirió una de las mamás.

Indicó que ante la falta de solución se reunirán este día afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para recibir una respuesta por parte del secretario.