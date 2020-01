[Video] “Me vale m…”, exhiben a regidor de gobernación de Teopantlán en presunto estado de ebriedad

Teopantlán, Pue.- Por alterar el orden público en presunto estado de ebriedad y por agredir a los elementos de Seguridad Pública Municipal fue detenido el regidor de gobernación del municipio de Teopantlán, Liborio Rosales Cristóbal, y llevado a la comandancia, con ayuda de los vecinos quienes lo reportaron al número de emergencia (911).

De acuerdo a los reportes oficiales, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando vecinos del barrio de San Sebastián acusaron el desorden que varios sujetos realizaban afueras de una tienda en donde consumían bebidas embriagantes a plena luz del día, por lo que al lugar acudieron varios elementos policiacos.

Al llegar, los uniformados se percataron que uno de los implicados que, incluso había agredido a una persona minutos antes, se trataba de Liborio Rosales Cristóbal, regidor de gobernación de éste municipio encabezado por el alcalde Atanacio Pérez Cañete, en este sentido lo invitaron a que se retirara del lugar, para evitar conflicto con los vecinos, pero éste se negó y hasta fue detrás de los oficiales para ofenderlos cuando estos se retiraban.

En un video que fue compartido a este medio de comunicación, se aprecia que en las oficinas el comandante en turno le pidió en varias ocasiones al regidor que se retirará del área de seguridad, de lo contrario sería sancionado por alterar el orden público en estado etílico, pero Liborio Rosales se puso agresivo y amenazó a los policías que se encontraban en la comandancia, por lo que fue detenido y encarcelado, con ayuda de los vecinos.

“Grábeme bien bonito, así se lo digo y que me ofenda el pinche presidente, me vale madre, somos del municipio, venga lo que venga. Me retiro cuando yo quiera a mí nadie me va a obligar, así se lo digo comandante, así se lo digo”, fueron algunas palabras del burócrata.

Se presume que el altercado no terminó ahí, pues al paso de las horas arribaron a la comandancia algunos sujetos quienes aseguraban se encontraban con el regidor festejando el año en aquella miscelánea y exigieron, prepotentemente, la liberación del funcionario, y es que no es la primera vez que se le capta a Rosales Cristóbal en este estado, pues en el mes de octubre de 2019, le llamaron la atención por presentarse a laboral bajo influjos de bebidas embriagantes.

Finalmente, vecinos del municipio se pronunciaron contra las autoridades municipales, y pidieron la intervención del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para sancionar o retirar del cargo no solo a éste integrante del ayuntamiento, sino que a otros más que siempre han desestabilizado la comuna.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias