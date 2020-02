VIDEO Hombre ataca con cuchillo a varias personas en Londres | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

La Policía Metropolitana de Londres dio a conocer a través de su cuenta en Twitter que ha abatido a un hombre en el barrio de Streatham, poco después que este presuntamente perpetrara un ataque con cuchillo este 2 de febrero, que dejó varias víctimas.

«Las circunstancias se están evaluando; el incidente fue declarado como acto relacionado con el terrorismo», dice el mensaje.

Según reportes, hay al menos 3 víctimas, pero se desconoce su estado.

En las redes sociales se difundieron varios videos, grabados en el lugar del ataque. Muestran una gran presencia policial, así como al menos un helicóptero que sobrevuela la zona.

#BREAKING: London police shoot man dead in the area of Streatham following possible stabbing attack. Witnesses say the suspect may have had something strapped to his chest. pic.twitter.com/Dw2V1YMp2C

— UA News (@UrgentAlertNews) February 2, 2020