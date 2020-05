“Yo me contagié trabajando»; es piloto aviador y así vive el Covid-19

Hace seis días Ulises recibió el diagnóstico de sus análisis por prueba de Covid-19, el resultado fue positivo y ahora se mantiene aislado en su hogar. Un tanto ansioso cuenta los días para salir victorioso de este temible virus, que aunque no requirió hospitalización, lo mantiene aislado.

Ulises es un poblano de 32 años, piloto aviador de profesión que contrajo la enfermedad hace pocos días. Supone que el contagio lo adquirió en el mes de abril cuando venía de regreso de Nueva York, pero no en el vecino país, sino en el trayecto de vuelta de la Ciudad de México a Puebla.

“Yo me contagié trabajando, pero es triste salir a las calles y ver que mucha de la gente que está afuera, no lo está por necesidad. Tengo tres conocidos que han fallecido y es triste ver cómo ni siquiera pueden despedirse de ellos”, narró en una entrevista vía telefónica.

EL CONTAGIO

Su vuelo llegó a la Ciudad de México y tenía que trasladarse en una conocida línea con corridas a Puebla. El camión en el que viajaban venía casi lleno, él supone que eran poblanos que trabajan en Estados Unidos y regresaban a casa. En el trayecto se percató que un señor tosía constantemente, más de lo normal, por lo que cree que ahí se infectó.

“En realidad yo no llevaba cubreboca, te estoy hablando del 8 de abril, que era cuando la situación se ponía un poquito más seria, pero todavía no estábamos como estamos ahorita”, confiesa.

Preocupado por la situación comenzó a contar los días desde aquel viaje y justamente 15 días después, empezó a sentir molestias en su cuerpo; se trató de una ligera comezón en la garganta y un poco de dolor de cabeza, sin fiebre, síntomas a los que no le prestó importancia por miedo a predisponerse a la enfermedad.

En los días subsecuentes se agregaron síntomas de cansancio, diarrea y un poco de tos, éste último de manera esporádica, es decir, no constante. En este momento la preocupación y el nerviosismo lo rebasó y decidió comunicarse con el área de recursos humanos de su empresa para contarles lo sucedido, pues la fecha de su siguiente vuelo estaba en puerta.

“Mi preocupación mayor fue que si tenía coronavirus iba a contagiar a alguien, porque en realidad nunca me sentí mal, siempre fueron incomodidades, en realidad me he sentido mucho peor de gripa”, narró a El Sol de Puebla.

La empresa para la que trabaja determinó darle un permiso y cancelarse el vuelo próximo a Chicago para que se quedara en casa. Días después lo contactaron y le pidieron como requisito para volver a trabajar hacerse la prueba del Covid-19. Presionado por las condiciones, acudió inmediatamente a un laboratorio privado y 24 horas después le dieron los resultados, era positivo a SAR-COV2.

EL AISLAMIENTO

El pasado 5 de mayo, Ulises se sumó a las cifras oficiales de casos confirmados de esta enfermedad que hasta este domingo ascendían a mil 68 en el estado.

Su hermano, que es médico internista y neurólogo –quien se encuentra en Hospitales Covid en la Ciudad de México- le comentó que el pico de la enfermedad ya había pasado, pues fueron aquellos días en los que se había sentido un poco mal.

A más de un mes de haber presentado síntomas, este piloto aún permanece confinado a la espera de concluir la cuarentena.

“Me siento súper bendecido, no puedo más que dar gracias porque fue algo que está pasando muy rápido y que no me afectó”, declaró este joven que solo comparte casa con su hermano y quien se dice afortunado porque no requirió hospitalización.

Su confinamiento ha sido duro, no ver a su familia es la parte que más lo golpea emocionalmente, pues en tiempo difíciles el apoyo de los papás es fundamental para superar cualquier etapa.

QUÉDATE EN CASA

Ulises cree que aún hay mucha inconsciencia en la población y hace un llamado a ser más prudentes, a conocer casos reales como el suyo para respetar el confinamiento social y evitar salir de casa hasta que las autoridades levantes la emergencia sanitaria. El riesgo de contagiar a otro integrante de la familia solo por hacer caso omiso al quédate en casa, puede ser letal.