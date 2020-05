Wipeitdown, el viral de Tik Tok que revela tu álter ego

#Wipeitdown, es el nuevo viral de Tik Tok que está causando furor entre los cibernautas

Se trata de una dinámica, relativamente sencilla, creada por la actriz y productora Lauren Compton quien te hace revelar “tu verdadero ser” a través del espejo.

Un trapo, algún spray de limpieza, un espejo y un álter ego, es lo que necesitas para formar parte de los 1.6 millones de personas que hasta el momento lo han hecho, entre ellos el actor Will Smith, y que usa como fondo el tema Wipe It Down.

Lo único que tienes que hacer es justo limpiar un espejo y esperar que aparezca el reflejo de eso otro yo que llevas dentro, algo así como “Alicia a través del espejo”, pero no te contamos más y mejor velo tu mismo pues nunca limpiar fue tan divertido como ahora.

Así que anímate y ponte a «limpiar» en esta cuarentena

VERSIÓN ORIGINAL DE LAUREN COMPTON

VERSIÓN WILL SMITH

OTRAS VERSIONES