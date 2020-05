[Video] “Yo no creía en esto”, paciente Covid-19 libra la batalla en Tehuacán

Eloy, un paciente de 39 años de edad que estuvo internado en el Hospital General No.15 en Tehuacán, fue dado de alta tras vencer el Covid-19 y con el que suman tres personas que salen triunfantes en esta unidad hospitalaria luego de padecer la enfermedad.

Entre aplausos y porras, el personal médico despidió al masculino que después de 11 días de estar internado salió por su propio pie y agradeció el apoyo de los galenos de quienes dijo, recibió todos los cuidados necesarios para que su salud mejorara.

“Muchas gracias a todos, a cada uno de los colaboradores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy en un 95 por ciento bien, el otro cinco me toca en mi casa”, compartió.

Reconoció que él no creía en la gravedad de la enfermedad, pero afortunadamente los médicos estuvieron al frente para luchar contra el virus. “Yo no creía en esto, pero me pasó y aquí estoy. Muchas gracias de verdad”, compartió ante el personal médico.

El director del nosocomio, Iván Vázquez León, informó que el paciente fue dado de alta el pasado 11 de mayo tras superar el Covid-19.

El paciente ingresó el 30 de abril al hospital y detalló que en días previos presentó signos de cefalea, fiebre y disnea (falta de aire), malestares que paulatinamente se intensificaron, por lo cual decidió acudir a la unidad médica.

Al ingresar al hospital Eloy continuó con los mismos malestares por lo que fue ingresado al área especial que se encuentra adjunta para pacientes con enfermedades respiratorias donde recibió tratamiento especializado por parte del equipo de médicos.

El director indicó que al paciente se le aplicó la prueba para descartar o confirmar la presencia de Covid-19, la cual resultó positiva. Durante su estancia fue evolucionando de manera favorable por lo que pudo ser dado de alta.

El director del hospital informó que este es el tercer paciente confirmado con coronavirus que ha sido dado de alta en el Hospital General No. 15. A la par recomendó a los derechohabientes y a la población en general continuar con las medidas de higiene de manos, la sana distancia y la permanencia en casa para evitar la propagación del virus.