[Video] “No le jueguen al chingón”, así cuenta poblano en Facebook la muerte de su hermana por Covid-19

Con lágrimas en los ojos y profundo dolor un joven poblano de nombre Iván Marín narró en Facebook la tristeza de perder a su hermana, Mía Marín, de 25 años de edad a causa del coronavirus y quien dejó en la orfandad a una pequeña de 3 años, situación por la que pidió no tomar a la ligera esta enfermedad y tomar las medidas necesarias para evitar más contagios y muertes.

“Hoy acaba de fallecer mi hermana (…) a causa de esta enfermedad y el protocolo es muy crudo para enfermos y para los decesos es muy difícil, no es un juego (…) Hoy mi hermana nos deja con una niña de tres años y esta enfermedad me la robo”, compartió el joven en su cuenta.

Reiteró que el tema del Coronavirus no es un juego hecho por el que advirtió que es mejor extremar precauciones a tener que perder a un familiar.

“Se los pide un amigo: por favor quédense en su casa, no salgan, no le jueguen al chingón porque puede ser que alguien de su familia, una de las personas a la que aman pierda la vida por una enfermedad que, créanme, es horrible”, mencionó.

Lamentó que a la fecha haya gente que aún se muestre incrédula ante este hecho y lejos de tomarlo con la seriedad pertinente lo tomen a broma y hagan chistes y bromas al respecto.

“Es importante que se den cuenta que esta enfermedad que nos aqueja a todos en el mundo no es un chiste. He visto por redes sociales de gente que quiero mucho que siguen sin creer, que siguen tomándolo a juego, que esta enfermedad se ha convertido más en un meme o en un chiste”, agregó.

Reconoció que la situación económica del país no permite que todos puedan quedarse en casa para cumplir con el confinamiento, sin embargo, aquellos que sí tienen las posibilidades de hacer frente a la enfermedad deben seguir con los protocolos para cuidarse unos a otros.

“Yo sé que vivimos en un país en el que lamentablemente las condiciones económicas no nos dan a muchos para quedarnos en casa porque tenemos que salir a casa para ganar el pan (…) pero si a ti tu trabajo y tu sustento económico te da para no salir, no salgas de casa”, insistió.

Compartió que su hermana, aunque tomó las medidas necesarias de sanitización, al final la enfermedad le arrebató a su hermana, por lo que ahora más que nuca es mejor extremar las medidas sin importar que haya gente que se burle.