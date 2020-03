[Video] Enseña a millenials a lavar los trastes y se vuelve viral

Seguro en más de una ocasión has escuchado decir que los millenials no saben nada, sin embargo para doña Adriana esto no es problema y es que incluso esta señora ha abierto un canal de YouTube para enseñarles a las nuevas generaciones las labores propias del hogar pues asegura que ella si los entiende.

Uno de sus videos que se ha vuelto viral es justo en el que les dice a los jóvenes de la nueva era cómo lavar los trastes con tono cortés y cierto sarcasmo doña Adriana describe uno a uno los pasos para la tarea como si se tratara.

“Hola, hola, este video está dedicado especialmente para ustedes los millennials, yo si los entiendo, yo sé que ustedes no tuvieron la culpa de nacer en esta época y que les haya tocado vivir en un mundo diferente al mío”

Sin duda dicha grabación causo gran furor en redes con diversos comentarios en la que la mayoría de personas se burlaban y felicitaban a la internauta por tan atinado tema.

Entre los aspectos que generaron las distintas opiniones fue la introducción del mismo, pues inicia desde cómo preparar la enjabonadura para el lavado de los platos.

Ahora la mujer mexicana debido a su ingenio ya es conocida por sus diversos tutoriales sobre cómo realizar las diferentes labores del hogar, pues asegura que se debe de aprender una cosa a la vez.