[Video] Con canción de Queen celebran recuperación de paciente Covid en Puebla

Un masculino de nombre José Luis egresó entre aplausos de la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) tras mejorar su salud y ya no requerir ventilación mecánica, por lo que ahora continuará en piso para su recuperación luego de haber sido afectado por Covid-19.

El paciente de alrededor de 60 años de edad ingresó al Centro de Enfermedades Respiratorias (CER) tras dar positivo al virus, no obstante, su salud se complicó por lo que tuvo que ser atendido en terapia intensiva.

Mediante un video que compartió el propio hospital en sus redes sociales se observa que el equipo CER lo despidió con gran efusividad de esa área médica para que continúe en observación, pero ahora en el área de recuperación y regresar pronto a su hogar.

Debido a que el paciente aún llevaba puesta una máscara de oxígeno, no pudo compartir ninguna palabra con los médicos, sin embargo, el equipo de galenos no dudó en compartirle buenos deseos y efusivos aplausos mientras, a la par que le dedicaron el tema “We are the champions”, de Queen.

En tanto los cibernautas se desbordaron en felicitaciones hacia los especialistas y elevaron oraciones para que estén protegidos y puedan seguir ofreciendo atención a los pacientes infectados por este virus que continúa causando muertes.

“Un aplauso y muchas felicidades. Dios los bendiga siempre por su enorme amor a los pacientes. Excelente trabajo el que hacen médicos y enfermeras. Bendiciones al equipo”, fueron parte de las palabras que recibieron los médicos por este acto de entrega y profesionalismo.