Supera Puebla las 300 muertes por Covid-19; hay en promedio 80 contagios diarios

Al sumarse 18 defunciones durante el fin de semana, el estado de Puebla contabiliza 301 fallecimientos por Covid-19, en tanto, la curva de contagios continúa en ascenso, pues durante la tarde del viernes, el sábado y el domingo se confirmaron 187 casos positivos, por lo que el acumulado es de mil 474 personas contagiadas.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez detalló que para la mañana del sábado se confirmaron 80 nuevos casos y 5 defunciones; a primeras horas del domingo ya había 72 pruebas positivas y seis fallecimientos; mientras, al iniciar el lunes se contabilizaron 35 casos y siete decesos.

Del mismo modo, enfatizó que hay 398 personas hospitalizadas, de las cuales 97 están conectadas a un ventilador mecánico. Detalló que en los hospitales de la Secretaría de Salud hay 144 enfermos, 35 con ventilación; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son 138 contagiados, 34 con ventilación.

En el resto de las instituciones hospitalarias públicas hay 51 personas, 12 con ventilación; mientras que en hospitales privados suman 65 los enfermos de coronavirus, 16 de ellos conectados a un ventilador.

El titular de la dependencia, detalló que de los mil 474 contagiados acumulados, 802 fueron dados de alta por haber cumplido su autoconfinamiento sin complicaciones, hay 371 casos activos que fueron detectados recientemente y 301 personas fallecidas.

Además de los casos confirmados, la Secretaría de Salud contabiliza 3 mil 394 personas que estuvieron en contacto con contagiados, 2 mil 386 fueron dados de alta y mil 8 continúan en vigilancia.

SE CONTAGIAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano informó que de los mil 474 casos positivos a Covid-19, el 18 por ciento corresponde a doctores y enfermeras, lo que se traduce en 265 personas que trabajan en el sector. No obstante, recordó que no se contagiaron por tratar con pacientes, sino al exterior, incluso se registraron personas infectadas que tenían licencia para no trabajar por ser grupos en riesgo de adquirir el virus.

Del mismo modo, informó que hay trabajadores de todas las dependencias que registran contagios, ya que en esta etapa de la transmisión es muy fácil que las personas se enfermen y adquieran el virus, al mismo tiempo, aclaró que tanto funcionarios públicos como ciudadanos, reciben el mismo trato.

“De todas las dependencias tenemos casos positivos, algunos más otros menos, pero se están siguiendo puntualmente los contactos de cada uno de ellos, se han muestreado a muchos contactos de personas de todas las dependencias gubernamentales, no gubernamentales, a todos se les está dando la misma atención”, indicó.

PREVEN LEVANTAR LA CUARENTENA HASTA JUNIO

En su momento, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que se va a prorrogar la vigencia de los decretos para que los funcionarios públicos considerados como personas en riesgo de adquirir el virus, no acudan a las oficinas, pues se prevén levantar la cuarentena hasta la tercera semana de junio.

Miguel Barbosa explicó que no se levantará la cuarentena hasta que haya condiciones para hacerlo, y en ese sentido, consideró que por ahora, tanto la curva como el panorama epidemiológico no permitirán el retorno a las actividades normales el 1 de junio.

“Estamos en un momento muy complicado de la curva, eso no va a bajar de aquí al 31 de mayo, ni en la primera semana de junio, ni en la segunda de junio, va a empezar a bajar, desde nuestraopinión, en la tercera semana de junio, así lo vemos nosotros. Ojalá fuera por decreto que el 31 de mayo se acabara todo”, indicó.

Barbosa Huerta agregó que los poblanos tienen que ser los primeros responsables de cumplir con las medidas sanitarias, ya que es “alarmante” que los contagios alcancen los 70 y 80 casos positivos en un día.