Selección Mexicana. Cuando jugadores del Tri respaldaron a Osorio – Puebla Hoy – Puebla Hoy

El 18 de junio del año 2016 quedará marcada como una de las caídas más humillantes de la selección mexicana. El Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara , California, fue testigo de la dolorosa derrota del Tricolor 7-0 ante Chile, en la Copa América Centenario, que se llevaba a cabo bajo un formato continental.

Desde el palco de prensa, se podrían observar las caras de los aficionados mexicanos, siempre entregados a su selección. La boca abierta y los ojos de asombro fueron la constante después de los tres primeros tantos en contra. Hubo quien se agarraba la cabeza, otros se tapaban la cara. No podían creer que el marcador final fuera de 7-0. Los jugadores simplemente no podían detener al enemigo y los gestos de desesperación se notaban en unos cuantos, otros más parecían inexpresivos ante la sorpresa.

Después de todo eso… ¿Qué sucedió? En el vestidor del Tricolor, Rafael Márquez pidió a todos los jugadores dieran la cara, debían pararse ante los medios de comunicación –lo cual no pasa muy seguido- para hablar sobre lo sucedido. Todos se detuvieron, hasta Héctor Herrera, quien es de los que no suelen hacerlo.

Fue el capitán del conjunto nacional el personaje que insistió en ello, más allá del entonces entrenador Juan Carlos Osorio, quien por cierto, aquella noche sí se responsabilizó de la derrota, no como ahora que señala falta de actitud de sus jugadores cuando encararon a Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia.

Después de la goleada de los chilenos, Osorio mencionó que “Lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del futbol. Tuvimos una presentación muy pobre, reitero mis disculpas a la gente y la afición mexicana. Me equivoqué en todo”.

Justo ese día comenzaron las críticas fuertes hacia el estratega colombiano, porque antes fue aplaudido por los resultados obtenidos. Y a raíz de la derrota, los jugadores defendieron el trabajo de su entrenador, como pocas veces se había visto.

“Se me haría una tontería que lo corrieran, es un gran entrenador, a ustedes no les gusta que rote, pero somos 23 jugadores que tenemos las mismas oportunidades y calidad. No sé por qué lo tienen que destituir, cuando hace unos días era el mejor entrenador porque no perdíamos un partido y ahora ya lo quieren destituir”, mencionó ese día Diego Reyes.