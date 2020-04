¿Qué artistas y deportistas hicieron enojar a AMLO y por qué?

La pandemia de Covid-19 ha llevado a que muchas estrellas de la música, teatro, televisión y de futbol refrenden el mensaje de #QuedateEnCasa para así frenar el número de contagios en todo el mundo; sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha tomado con buenos ojos las criticas que celebridades mexicanas han lanzado en su contra.

Aunque algunos comentarios no han sido exactamente criticas, sino evidenciar carencias, el mandatario aprovechó su mañanera para acusar a estos artistas, indirectamente, de ser voceros de la oposición.

Leer más: Ya no busques, aquí te presentamos el Top 10 de Netflix

La primera en lanzar un fuerte mensaje a través de Instagram en contra de la postura de López Obrador fue Thalía el pasado 23 de marzo, usando un video que compartió en propio mandatario y en que se decía: “Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, los mexicanos por nuestras culturas somos muy resistentes a todas las calamidades, siempre hemos salido adelante (…) No dejen de salir, todavía estamos en la primer fase, yo les voy a decir cuando no salgan”, dijo el presidente durante una visita al estado de Oaxaca.

Ante este mensaje, de inmediato, Thalía instó a la gente a quedarse en casa: “No, no está bien congregarnos. No está bien salir, los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo”.

Seguir leyendo: Cuarentena por Codiv-19… ¿aumenta más del doble la infidelidad?

Otro personaje muy querido en México que molestó al tabasqueño es el comediante Eugenio Derbez, quien denunció que en el IMSS Tijuana había desabasto de insumos para los pacientes enfermos de coronavirus.

Seguir leyendo: Aylín Mujica revela que su hija sufre acoso por «ser muy bonita»

En un video compartido en su perfil en Twitter, Derbez dijo que no había medicamentos ni materiales para atender a los enfermos. Según el actor, un doctor de la Clínica 20 del IMSS Tijuana, amigo suyo, le informó qué hay concentración de casos de coronavirus y no hay materiales para atenderlos.

“Esto ya nos rebasó. No contamos con el equipo ni con el material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados por nuestra propia bolsa. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo”, dijo Derbez alarmado en el video al leer la carta que le hizo llegar Ruvalcaba.

El tercero en la lista, es el deportista Javier Hernández “Chicharito” quien habló contra el gobierno de Obrador en una entrevista con el periodista Jorge Ramos:

Seguir leyendo: [Video] “Tú que has estado encerrado”, esposa de Mario Bezares se burla de él

«Hay muchísimo más que puede hacer, y yo creo, sí creo que se podría decir que en vez de ir hacia delante vamos un poco hacia atrás».

Estas tres celebridades están en el ojo del huracán luego de que AMLO reclamara esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional que los conservadores actúan contra su administración utilizando figuras públicas.

“Este se había mantenido con mucha prudencia. Pero bueno, un deportista (Javier El Chicharito Hernández) ahí se los dejo de tarea. Luego una artista conocidísima y muy respetable (Thalía), se les dejo también de tarea. Es un esquema general ahora un comediante (Eugenio Derbez) también muy conocido con talento, que no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia”.

“Como ya no les da, van escalando, buscan a personalidades más reconocidas, que los columnistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, que con todo respeto los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, lo que necesitan contrarrestarnos con personalidad que tienen un reconocimiento colectivo”, dijo el titular del Ejecutivo.