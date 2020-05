Puebla sólo tiene una cuarta parte de camas ocupadas por Covid-19

En el estado de Puebla la disponibilidad de camas de hospitalización es del 75 por ciento, mientras que la ocupación es del 25 por ciento, de acuerdo con los reportes presentados esta noche por las autoridades de la Secretaría de Salud federal.

Puebla está en el lugar número 12 a nivel nacional en el porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por personas contagiadas por coronavirus.

Respecto a la disponibilidad de camas con ventilador, el director general de Epidemiología, doctor José Luis Alomía reportó que es del 78 por ciento, mientras que la ocupación es del 22 por ciento, según los datos enviados por los servicios de salud estatales.

Cabe mencionar que la mañana de este miércoles, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, señaló que los reportes de la federación sobre disponibilidad de camas es una estrategia para que la entidad reciba a enfermos de otros estados.

El mandatario poblano expresó que sí hay capacidad para atender a pacientes, pero no en la cantidad que informó la Secretaría de Salud.

“Esos datos que dio el responsable de Epidemiología de la federación no son ciertos, eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México, no son ciertos, de acuerdo, sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, de acuerdo, y aquí vamos a cuidar a los poblanos, nadie nos ha ayudado, aquí nos vamos a ayudar solos”, indicó.