“No recibo el medicamento”: pacientes con hemodiálisis denuncian desabasto en el IMSS

El señor Chávez es uno de los pacientes con hemodiálisis adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que recibe los servicios subrogados de HD Clínica de Hemodiálisis, no obstante, asegura que desde hace dos meses el instituto no le ha surtido el medicamento completo para su tratamiento, caso que se suma al de la señora Guadalupe García, quien reconoce que algunos de los fármacos faltantes son eritropoyetina, alopurinol, levetiracetam y omeprazol, mismos que han tenido que comprar con sus propios recursos.

En entrevista con este medio, familiares y pacientes con hemodiálisis señalaron que, desde diciembre, en las unidades del IMSS Puebla no les están abasteciendo los medicamentos completos, hecho que aseguran, compromete su salud provocando recaídas con síntomas de dolor que incluso resultan en convulsiones.

En el caso específico del señor Chávez, comenta, los pacientes con hemodiálisis desarrollan otras patologías entre ellas dolor muscular, insomnio y presión arterial, por lo que no recibir los medicamentos completos los obliga a comprarlos, situación que afecta su bolsillo, pues afirma, algunos de estos llegan a costar más de mil pesos.

No recibo el medicamento completo y muchas veces los que faltan son de los más caros como el alprazolam, lo necesito para dormir. Ese medicamento es caro, está cerca de mil 800 pesos refirió.

El señor debe tomar una pastilla diaria y de no tomarla altera su padecimiento de insomnio. “Uno como enfermo renal sufre dolores fuertes y a veces no tienen la pregabalina y no tienen el losartán. Nos dicen que regresemos a la siguiente semana, regresamos y nos dicen que no ha llegado, entonces, uno debe comprarlo de su bolsa porque es esencial, no nos podemos estar esperando”, agregó.

La señora Guadalupe García coincidió al referir que a su esposo también lo han dejado sin fármacos desde hace un par de meses. “El medicamento que no nos están dando se llama leverelicetam y lo toma cada 12 horas. De diciembre a la fecha nosotros lo hemos comprado, cuesta aproximadamente mil 500 pesos y si no lo toma puede convulsionar”, indicó.

Ante esta situación pidieron que haya abastecimiento de todos estos fármacos toda vez que la vida de los pacientes es la que se pone en riesgo. Incluso indicaron que en el caso de la eritropoyetina se las están suministrando una semana si y una no, no obstante, este medicamento es necesario para ayudarles subir sus niveles de glóbulos rojos.

IMSS ASEGURA QUE SÍ HAY MEDICAMENTOS

El Sol de Puebla contactó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Puebla para preguntar sobre el desabasto de dichos medicamentos, no obstante, personal del área de abasto refirió que todas las claves que mencionan los pacientes se encuentran en existencia, por lo que pidieron a los derechohabientes acudir a la clínica correspondiente para la entrega de sus dosis.

En el caso específico de levetiracetam, precisaron que hace unos días no contaban con este, pero a partir de hoy martes ya estaría disponible en las farmacias del instituto.

