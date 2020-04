“Necesitamos las quimios”: mujeres con cáncer exigen medicamentos

Mujeres que padecen algún tipo de cáncer, nuevamente alzaron la voz mediante una protesta virtual en la que exigieron el abasto de medicamentos y la aplicación de quimioterapias en la Clínica de Mama ubicada en el Hospital General del Norte, pues aseguran que, tras la contingencia sanitaria de Covid-19 (coronavirus), se ha agudizado la atención para ellas.

Las pacientes compartieron sus testimonios en los que urgieron al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, atender sus peticiones debido a que, al no recibir la atención correspondiente, comprometen su salud.

Tal es el caso de la señora Cony, paciente de cáncer, quien hizo un llamado a las autoridades de la salud a cumplir con el abasto de medicinas. “Por favor no se olviden de los medicamentos del Hospital del Norte. No tenemos nuestras quimioterapias. No se olviden de nosotras, somos personas vulnerables que no podemos salir a trabajar”, compartió en el video.

A esta voz se sumó la voz de la señora Maricarmen Lima Méndez, originaria de Huejotzingo, coincidió sobre la falta de medicamentos que están padeciendo lo que provoca un recaídas y retroceso en los tratamientos.

Nosotras no podemos suspender nuestros tratamientos porque si no nuestros tumores vuelven a crecer y necesitamos las quimios. No tenemos medicamentos, no hay nada de material. Los médicos ahorita no nos están dando la consulta y nos sabemos para cuándo nos las den indicó.

Por su parte, la señora María Elena Guzmán, dijo que en octubre de 2019 le detectaron cáncer de mama etapa tres. A la fecha le han aplicado 12 quimioterapias. A raíz de la contingencia le suspendieron el resto de las quimioterapias que necesitaba, le cambiaron la fecha de consulta y no sabe exactamente cuándo reanudarán la atención para ellas.

Yo vivo al día, estoy limitada, ¿de dónde podré sacar la ayuda? Mi familia me ha estado ayudando, pero ahora es más difícil. Señor presidente, señor gobernador, les pido que nos olvide, soy paciente del Hospital del Norte Clínica de Mama detalló.

La señora Gaby Jiménez reforzó lo dicho por las pacientes. No hay personal nuevamente, nuestro tratamiento se ha quedado truncado. Arriba de 50 mujeres necesitamos vacunas de trastuzumab (…) autoridades, yo les exhorto, les ruego que atiendan nuestro llamado sostuvo.

Así como ella, Josefina Pérez Garrido y otras pacientes se unieron al llamado para pedir que se les en una fecha de abastecimiento y puedan retomar sus tratamientos.