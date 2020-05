¡Mira al cielo! Así sorprendió el inesperado cometa Swan

El 5 de abril publicamos sobre el cometa C/2019 Y4 ATLAS, el cual esperábamos brillaría como el planeta Venus. A los pocos días, el núcleo del veloz cometa no resistió la fuerza gravitacional del Sol y se fragmentó en decenas de pedazos, una destrucción cósmica que borró a uno de los cometas más prometedores de los últimos años.

Días antes, mientras los astrónomos seguían al cometa ATLAS, apareció otro, el cometa C/2020 F8 SWAN, que pronto se posicionó como un cometa digno de seguir.

LOS COMETAS

Todos las semanas en nuestro Sistema Solar hay cometas en movimiento, sin embargo, para observarlos se requieren buenos telescopios, cielos obscuros y conocimientos astronómicos para ubicarlos. Los cometas más famosos son aquellos que se observan a simple vista pero son menos frecuentes.

Los cometas son rocas de hielo sucio ubicados en los alrededores de nuestro Sistema Solar. Cuando una de estas rocas de hielo se precipita rumbo al Sol, el calor y las partículas solares lo llevan a evaporarse y a expulsar material, lo que forma una atmósfera llamada coma, y la distintiva cola.

Todos los cometas son parte de nuestro Sistema Solar, nacieron aquí. En los últimos meses se descubrió un cometa, que los cálculos orbitales indican que viene de afuera, de un lejano Sistema Planetario desconocido. El cometa 2I/Borísov es un visitante interestelar, el primero conocido.

EL DESCUBRIMIENTO

A millón y medio de kilómetros de la Tierra, en dirección al Sol, existe un lugar llamado Punto de Lagrange 1. Estos puntos son lugares de equilibrio gravitacional entre dos cuerpos, en este caso, el Sol y la Tierra. Alrededor de ese punto, se sitúa el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), perteneciente a la ESA (Agencia Espacial Europea) y a la NASA de los Estados Unidos. El observatorio tiene como objetivo estudiar nuestra estrella, el Sol. Comenzó sus operaciones en 1995 y al parecer cesarán al final de 2020, a menos que se extienda la misión.

En los 25 años del SOHO, el observatorio ha descubierto más de 3 mil cometas. El 25 de marzo pasado, la cámara SWAN descubrió al último, el C/2020 F8 SWAN.

De los once instrumentos de investigación abordo, la cámara SWAN estudia el viento solar, las emisiones de partículas y el plasma, que generan un ambiente o clima espacial. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético de nuestro planeta, generan las bellas auroras boreales o australes.

EL COMETA SWAN

De las primeras y por ahora pocas observaciones del cometa, calculan que tiene una órbita hiperbólica, es decir, no tiene un periodo de retorno, sino que pasará cerca del Sol y saldrá de Sistema Solar para no regresar jamás. Sin embargo, las mediciones son preliminares y no definitivas. También se desconoce su masa y tamaño.

En los últimos días el cometa ha aumentado su brillo, al grado de verse a simple vista, aunque con un brillo tenue.

Durante estos días, el cometa se observa al amanecer cerca del horizonte este, por donde minutos después saldrá el Sol. Esto significa que tendremos poco tiempo de observación, ya que pronto, la claridad del día lo ocultará.

El cometa está apareciendo a las 5:40 am, al este, habrá que esperar al menos a las 6 am para que el cometa libre el horizonte y podamos verlo. Por supuesto es preferible un horizonte despejado. De tener casas y edificios, habrá que esperar unos minutos más.

Esta semana, el cometa avanzará acercándose al horizonte, más bien acercándose a la posición del Sol, lo que hará que cada día sea más difícil de observar. Lo perderemos al final de la semana, pero será alrededor del 24 de mayo cuando el cometa reaparezca, esta vez en el cielo del anochecer.

A partir de entonces, cuando se oculte el Sol y de inicio la noche, el cometa se ubicará rumbo al noroeste, debajo de la brillante estrella Capella, aunque el cometa aún estará sobre el horizonte. Cada día subirá y se acercará a Capella, para estar a su alrededor el 1 de junio. A partir de ese día comenzará a bajar, hasta perderlo. Puede ver un mapa del cielo de esta zona, en nuestro artículo anterior, el del Unicornio (10 de mayo).

El cometa brilla lo suficiente como una tenue estrella, no será un brillo espectacular pero deberá verse a simple vista, aunque de contar con binoculares o telescopio tendrá una mejor oportunidad.

El 12 de mayo el cometa pasó a 84 millones de kilómetros de la Tierra, la menor distancia alcanzada con nuestro planeta. El 27 de mayo alcanzará su mínima distancia al Sol, de 64.3 millones de kilómetros. En comparación, la Tierra se encuentra del Sol a 150 millones de kilómetros.

El cometa C/2020 F8 SWAN estará cerca del Sol antes del amanecer y días después tras la puesta de Sol. La claridad del alba o del ocaso dificultarán la visión, tendremos una pequeña oportunidad de observarlo, pero si se trata de asomarse unos minutos nada más, vale la pena intentarlo.

german@astropuebla.org