«Me dijeron que nelson»: trabajadora poblana que pidió prueba de Covid-19

Maricela trabaja en un hotel de la capital poblana y el fin de semana estuvo en contacto con turistas extranjeros, lo que la alertó de ser una posible víctima del coronavirus. Su temor se acrecentó cuando comenzó a sentir una especie de gripa con síntomas probables de esta enfermedad que ha puesto en alerta a varios países.

Esta joven ahora se encuentra en aislamiento, como medida de seguridad que ella misma tomó, mientras se determina si fue o no contagiada con Covid-19.

Sin embargo, en la soledad de su cuarto decidió compartir un video, a través de Facebook, para cuestionar los criterios del gobierno para determinar cuando sí se aplica o no una prueba de coronavirus a las personas con determinados síntomas.

Es así que ella marcó al 01 800, y después de 30 minutos de espera, pudo informar su cuadro médico; en la línea, le dijeron que no le podían hacer la prueba, pues el examen se le aplica a las personas que tuvieron contacto directo con una persona que estuvo o está enferma.

Me dijo que efectivamente por mis síntomas era probable que pudiera tener el Covid, y le dije si me haría la prueba, y me dijo que nelson

Leer más: Catean Lomas de Angelópolis y detienen a presuntos secuestradores y narcomenudistas

La recomendación de la persona que la atendió vía telefónica fue que se aísle por 15 días y se mantenga hidratada. Solo en caso de que sus labios o uñas se pongan moradas o bien su fiebre sea incontrolable, solo en ese caso le sugirieron que acuda al hospital.

Esta trabajadora de la industria sin chimenea detalló que trabaja en un hotel de la capital poblana y tuvo contacto con huéspedes que venían de Europa, principalmente Francia, Australia e Italia.

Este jueves, declaró, amaneció con un dolor de cabeza «espantoso», sus ojos le lloraban todo el tiempo, registró fiebre de 38.5, dolor de cuerpo y su garganta se estaba cerrando, pero todos estos síntomas no fueron suficiente para que las autoridades de salud le aplicarán la prueba de Covid-19.