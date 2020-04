Lalo, el octagenario que saca a flote el buen corazón de los poblanos

Mientras en redes sociales, televisión y radio hay un bombardeo para quedarse en casa durante la emergencia sanitaria por Covid-19 para evitar contagios, Eduardo, un hombre de 82 años y dentro del grupo poblacional de alto riesgo, sale a las calles, toma el transporte público y lo hace con pocas medidas de protección. Su necesidad por obtener ingresos, lo obliga a salir y recorrer varios kilómetros para vender sus portacredenciales.

Desde el 17 de marzo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales y todas las actividades y eventos académicos por la pandemia, es así que la zona de Ciudad Universitaria se transformó en un desierto; sin embargo, Eduardo no se limita y desde ese día sigue llegando puntualmente a las 8 de la mañana para ofrecer sus micas a los pocos que pasan por el lugar.

Él viaja desde el municipio de Ocotlán, Tlaxcala a la CAPU en Puebla y de ahí a la colonia San Manuel, recorre alrededor de 50 kilómetros en poco más de hora y media; al llegar se instala en avenida San Claudio y la 22 Sur, ahí aprovecha la luz roja del semáforo para ofrecerle a los automovilistas sus micas y a los miles de estudiantes que transitan por el lugar para vender y así regresar a su casa con dinero.

La historia de Eduardo no habría llamado al buen corazón de los poblanos de no ser porque día a día ha estado en el mismo lugar, aunque no haya gente, con la esperanza de que los pocos que pasan le compren su productos.

Así, un poblano preocupado por este octagenario compartió en redes sociales una publicación para que lo ayudarán. La respuesta fue positiva y, al menos, este 22 de abril no regresará en autobús ni con los bolsillos semivacios, lo hará en una unidad particular y con una gran variedad de productos que le dieron para superar la crisis del coronavirus.

La solidaridad de los poblanos se hizo presente una vez más y en esta ocasión le brindaron apoyo tanto en víveres como en efectivo a este hombre de la tercera edad.

«Don Eduardo» ha efectuado por más de dos décadas este mismo oficio y nunca imaginó que recibiría una gran ayuda.

Más de 10 despensas con artículos de primera necesidad, así como dinero en efectivo que las personas el entregaron en un acto de nobleza, el cual llevará a su casa en donde vive con su esposa.

«Estoy muy agradecido porque noto que me tienen en buena estimación, he preguntado por qué se toman la molestia de apoyarme y me responden que por mi carácter. No me llevo con nadie pero siempre he sido respetuoso y las personas conmigo, agradezco que me obsequien esto. No lo recibo con las manos, lo recibo con algo que llevo adentro», dijo «Don Eduardo».

Jorge Lozano Bravo, una de las primeras personas que desde la mañana del miércoles solicitaron a través de las redes sociales el apoyo para el octagenario, se dijo sorprendido por la respuesta de la gente, lo cual expresa la solidaridad y el buen corazón que se caracteriza a los mexicanos en tiempos difíciles.

Este ejemplo debe repercutir a favor de otras personas que también lo necesitan en las calles de Puebla. Un nuevo «problema» se presentó en ese momento, ¿como transportar a su casa las numerosas despensas?, con el apoyo de policías de Tránsito municipal que resguardaron la seguridad de los presentes, un señor se ofreció a transportar las despensas hasta territorio tlaxcalteca.

Hasta este punto llegó el jugador del Puebla, Niko Viconis para apoyar y mostrar su solidaridad.

Tiempos de “Solidaridad” abro hilo:

Ayer conocí una historia,Don Eduardo es un vendedor informal que como tantos está sufriendo esta actualidad . Hoy pude ir a su punto de venta y me encontré con una imagen, que podría llamar de “solidaridad “, pero que me hizo reflexionar (..) — Nico Vikonis (@nicovikonis27) April 22, 2020

Finalmente, a la par del apoyo a «Don Eduardo» surgieron iniciativas de jóvenes para crear grupos de whatsapp para comunicarse entre ellos y buscar a más personas en situación de calle que se encuentran en la capital poblana con el fin de replicar más ejemplos como el expresado este miércoles.