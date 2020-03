Laboratorio de pruebas con fallas, acusan deficiencias en examen de Covid-19

El laboratorio Estatal, que oficialmente fue el único autorizado por el gobernador del estado para realizar y emitir las pruebas de Covid-19 (coronavirus), no cuenta con el personal necesario, equipo, infraestructura, ni medidas de protección suficientes para llevar a cabo el análisis de las muestras, aseguró el grupo de químicos farmacobiólogos que laboran en dicha área.

Durante la protesta que se llevó a cabo este lunes afuera del Hospital General de Sur, los especialistas del Laboratorio Estatal -que se encuentra ubicado en dicho nosocomio- también alzaron la voz y aseguraron que están en riesgo latente, tanto ellos que trabajan directamente con las muestras, como el resto del personal, debido a que no hay las condiciones idóneas de protección, además de que no a todo el personal se le ha dado la capacitación para el manejo de las pruebas.

“El Laboratorio Estatal de Salud Pública es el que le da vigilancia epidemiológica a todo el estado. Ahora, con la presencia del Covid-19, no tenemos la infraestructura necesaria para poder hacer el diagnóstico. La infraestructura que tenemos es muy deplorable, estamos trabajando en condiciones de baja bioseguridad, sin embargo, se está sacando el trabajo”, compartió una de las especialistas.

Agregó que, con la presencia del virus en la entidad, están recibiendo todas las muestras en el laboratorio para que sean ellos los que determinen si las pruebas son positivas o negativas, no obstante, el personal con el que cuentan es muy poco, por lo que a muchos de ellos les están solicitando ampliar sus horarios.

El personal que se tiene es muy poco, se nos está haciendo venir en las mañanas, en las tardes, toda la semana, sábados y domingos. Muchos están contratados como técnicos y no se les da el pago de químicos. Se está exponiendo a todo el personal porque aquí es donde se reciben las muestras de pacientes probables a CovidAgregó

La preocupación entre los trabajadores del laboratorio aumenta, debido a que no a todos los que están en el área se les ha dado la capacitación correspondiente para tomar las muestras o hacer manejo de ellas. “El personal debe estar capacitado para poder tomar las muestras, no cualquiera puede hacerlo, por eso el personal químico es el único capacitado, sin embargo, no se le ha dado capacitación a todo el personal”.

La química agregó que ya hay sobresaturación de muestras, lo que refiere a su vez, un aumento de trabajo. “Ya está sobresaturado de muestras y sobresaturado de trabajo. Usamos biología molecular, es biología de alta peligrosidad porque es genético, entonces, el personal también está expuesto, aparte del virus, también está expuesto a los reactivos que se utilizan, sin embargo, nosotros no tenemos, ni las condiciones, ni la paga suficiente, no a todos se nos paga igual”, compartió.

Ante este panorama solicitaron que se les otorguen los insumos, reactivos y equipo de protección indispensables para trabajar de manera efectiva, pues aseguran, no se están negando a realizar sus actividades, pero sí exhortaron a los directivos de la Secretaría de Salud y de Gobernación, reforzar las medidas de protección para no exponerlos.

“Necesitamos una infraestructura en donde resguarde todo el material que llega y nos resguarde a nosotros. El llamado es que volteen a ver al personal de salud, somos los peores pagados y sin embargo somos los que estamos sacando el trabajo aún con carencias”, respaldaron los especialistas que laboran en dicha área.

Confiaron en que, lejos de tomar represalias contra ellos y el resto de los trabajadores del Hospital del Sur, atiendan a su llamado para que puedan hacer frente a esta situación.

“El Laboratorio Estatal es el único que puede dar resultados autorizados y no se cuentan con las medidas necesarias (…) necesitamos respiradores N95, batas desechables, no se cuenta con lo básico, la infraestructura no es adecuada, hay gente que no tiene los códigos necesarios y son los primero que van a batalla. Necesitamos que nos pongan atención, por favor”, insistieron.