¡Incinerar da miedo! Cremar cuerpos en tiempos de pandemia, un trabajo de riesgo

“Cremar un cuerpo con coronavirus te pone nervioso, no te miento, se siente miedo, además mi familia se preocupa, pero es parte de mi trabajo y si sigo las medidas necesarias, el riesgo disminuye”, compartió Roberto Hernández Rosas, quien trabaja en la Funeraria Capillas del Recuerdo y ha tenido que cremar a tres personas que fallecieron por Covid-19.

Roberto es cremador desde hace un año, pero trabaja en los servicios funerarios por más de cinco y desde que se anunció una emergencia sanitaria a raíz del coronavirus, él y la empresa para la que trabaja, siguieron todos los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.

El señor Hernández está casado y tiene dos hijos, incluso su esposa es diabética, situación por la cual debe ser más cuidadoso en realizar su trabajo. No obstante, todos sus familiares valoran su empleo y lo consideran muy valiente por seguir trabajando con tanto empeño. “Es difícil porque nosotros somos el último paso para despedir a un familiar y con esta situación hay temor, pero estamos conscientes de que si seguimos el protocolo y nos cuidamos, no deberíamos de tener problemas. En la casa mi esposa se preocupa, sabe el grado de la enfermedad, pero siempre me dice que haga mi trabajo al cien y que todo saldrá bien”, dijo.

Preparar a una persona que falleció por este virus no es fácil, ya que se necesita un equipo especial que consiste en overol de pies a cara, botas, batas, lentes, guantes y despachador de liquido sanitizante; en el caso de los guantes, cubrebocas, protectores y batas son utilizados sólo una vez y se tiran inmediatamente en bolsas especializadas que indican que son Residuos Peligrosos Biológico e Infecciosos (RPBI).

Aunque están prohibidos los manejos del cuerpo como embalsamiento o arreglo estético (esto por seguridad de los dolientes y por seguridad del personal funerario) en las funerarias siguen haciendo el procediendo de recibir el cadáver, sólo que esto ya es con en una bolsa biodegradable, y se sanitiza constantemente el equipo, los vehículos que se ocupan para trasladar los cuerpos, así como el calzado que ocupan los trabajadores.

Si la persona falleció en el hospital piden el acta de servicio médico de defunción y ellos pueden recoger el cuerpo sin problemas, pero si murió en el domicilio, los familiares deben de notificar al Ministerio Público, para que ellos envíen a un personal especializado y se diagnostique la muerte correctamente.

SIN VELACIONES, LA DESPEDIDA DEL FAMILIAR SE VUELVE MÁS COMPLICADA

El trabajo en una funeraria suele ser difícil, pero ahora por la contingencia se ha complicado más, ya que la indicación es que no se realicen servicios funerarios en las salas, lo que ha hecho este proceso más doloroso para los familiares. “Algunas familias lo aceptan a la primera, entienden que deben ser cremados de inmediato, pero hay familias que les cuesta trabajo, les duele mucho porque están acostumbrados a velarlos y a estar juntos, se les hace muy complicado. En la mayoría de los casos han aceptado y recortando el tiempo”, agregó.

Los costos por los servicios no se han aumentado en esta funeraria, aunque se han percatado que en varios lugares sí se han aprovechado de la pandemia para incrementar sus precios. Por la cremación directa por cualquier otro tipo de enfermedad cobran 6 mil 500 pesos, mientras que la cremación directa por coronavirus es de 8 mil 500.

Durante los últimos 20 días, Roberto ha tenido que cremar a tres personas que fallecieron por coronavirus y a otras 27 que en su certificado se indicaba una muerte por enfermedad respiratoria, sin embargo, aunque oficialmente se dijo que no tenían este virus, el procedimiento ya es el mismo para todos.

DEBIDO A QUE SE CANCELARON LAS VELACIONES PRESENCIALES, LA FUNERARIA OFRECE SERVICIO DE VELACIONES VIRTUALES

Por su parte, Luis Zapata, encargado de marketing de Capillas del Recuerdo recordó que las ceremonias de velación de cuerpos fueron suspendidas como parte de las medidas para evitar algún contagio por coronavirus, por tal motivo, la Funeraria también está ofreciendo velaciones virtuales.

Empero, esta opción no está siendo muy solicitada y al día de hoy, sólo una familia ha pedido este servicio. La funeraria otorga una clave y pasa un link para que los familiares puedan ver la transmisión de la velación y se pueda recrear una ceremonia.

En su opinión, este servicio no ha sido tan solicitado por el costo, ya que las velaciones rondan entre los 13 mil-15 mil pesos y en estos momentos, la mayoría de las personas piensan en guardar dinero para hacerle frente a la contingencia. “La pandemia vino a cambiar todos los servicios que ofrecen las empresas y las funerarias no son la excepción, tuvimos que cambiar para ofrecerle un servicio digno a los familiares y a sus seres queridos. Nosotros les enviamos un enlace con un número identificador y una contraseña para que solo la familia pueda acceder”, explicó.

Para finalizar dijo que en la funeraria saben que la mayoría de los ciudadanos están pasando por una situación económica complicada y si se les dificulta pagar los anteriores servicios, sugirieron acudir a las instalaciones para analizar las diferentes opciones de pago.

Las Capillas del Recuerdo están ubicadas en la calle 9 Sur 4107, en la colonia Gabriel Pastor y se pueden comunicar al número 222 603 8561.