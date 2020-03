Igualitas, ella es la «hermana gemela» de Milla Jovovich pero más joven

Sin duda alguna la genética puede jugar algunas bromas a los padres cuando sus retoños no heredan ningún rasgo de ellos en tanto para otros no hay manera de negar el parentesco pues no sólo tienen la mirada, la sonrisa o incluso el lunar de la madre o el padre, sino que son copias fieles de uno de los progenitores.

Eso mismo le pasó a Milla Jovovich y su hija Ever Anderson quien a sus 12 años de edad pareciera ser una réplica exacta pero mucho más joven de su madre.

A través de su cuenta de Instagram, que por cierto es monitoreada por sus padres, se puede apreciar la evolución de la joven actriz y es que aunque de más pequeña ya mostraba algunos rasgos distintivos de Milla como sus profundos ojos de color verde, ahora también son idénticas en sonrisa, pómulos y hasta en la personalidad que proyecta.

Basta ver la siguiente fotografía para incluso pensar que se trata de un retrato de los años mozos de Milla al tiempo que también evoca su mítico papel en El Quinto Elemento debido a su cabello teñido de un estrafalario color.

O bien este otro par de fotos a blanco y negro en el que una vez más se puede notar el parecido entre ella y su madre de quien por cierto tomó un cinturón Padra para el outfit que luce en el fotograma.

Y que decir de este otro momento en el que si se ve de prisa se podría hasta creer es Milla con su nuevo bebé tras dar a luz hace un par de semanas.

Pero los talentos de Ever Anderson no sólo se limitan a ser la «hermana gemela» de su madre y es que a su corta edad parece tener una prometedora carrera dentro del mundo del cine y es que luego de que a su muy temprana edad debutara como modelo ahora también forma parte de futuras entregas del séptimo arte.

Próximamente la veremos en la pantalla grande como la versión joven de Natasha Romanoff en la nueva película de Black Widow.

En tanto que su papel como protagonista no se ha hecho esperar y que se llega de la mano de Disney y su nueva película de acción, un remake basado en la caricatura animada de «Peter Pan»

El imperio del ratón Miguelito reveló a los actores que formaran parte del reparto y Ever Anderson será la encargada de darle vida a ‘Wendy’, la protagonista de la cinta.