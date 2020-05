Gimnasio donde entrena, en problemas financieros – Puebla Hoy

En Tijuana se encuentra la instalación Agimnasia, la cual específicamente imparte clases de gimnasia artística, y donde Alexa Moreno realiza sus entrenamientos cotidianos. Ahora, ante la pandemia, se ha tenido que mantener cerrado este lugar y las pérdidas ya le han pegado fuerte a Andrea Gómez, la directora del negocio.

“Desde el 10 de marzo anunciaron que iban a extender las vacaciones de Semana Santa, y desde entonces la gente dejó de venir. Ya han pasado dos meses y mi renta y nómina es alta, lo puedo sobrellevar un tiempo en lo que se resuelven las cosas, pero ya estamos en un punto en el que ya todo lo que había ahorrado o asignado para algo pues ya no está, entonces ha habido muchos despidos en los gimnasios que ya decidieron cerrar definitivamente. En mi caso la persona que me renta ha sido bastante flexible, pero ya debo dos meses de renta, y es una situación complicada”, señaló Gómez .

En su caso, la profesora debe pagar una renta de 80 mil pesos mensuales, y por ahora debe ingeniárselas para mantener el lugar.

“Tengo 16 personas trabajando conmigo, mi nómina es muy alta, es de 120 mil pesos al mes, y mi renta es de 80 mil pesos, entonces debo de tener al menos 200 alumnos para cubrir los gastos; normalmente tengo entre 300 y 500, dependiendo de la época del año, pero tampoco es tanto el margen de ganancia como para absorber un problema así, y la verdad ahorita he estado resolviendo los pagos con prestamos”, indicó.

En el mismo caso, no puede exigir el pago mensual a sus alumnos mientras no esté otorgando el servicio.

“En lo personal, los meses que no vayan es opcional, si quieren y pueden hacerlo, obviamente nos ayuda muchísimo, pero también mucha de la gente que viene está en la misma situación que nosotros en cuanto a que también tienen negocios o han perdido sus trabajos e ingresos, entonces todos estamos en el mismo barco, así que vamos a empezar desde cero”, señaló.

Ahora estas escuelas y gimnasios esperan la indicación para poder abrir de nueva cuenta sus instalaciones, y lo harán con las medidas pertinentes, donde lo principal será evitar aglomeraciones entre los alumnos.

“Tuvimos una reunión y nos dijeron que el Gobierno Federal establecerá algunos lineamientos muy generales y otros específicos, estos últimos los determina cada municipio o estado, y mi abogado me ha dicho que el 1 de junio habrá lineamientos que faciliten la apertura, pero oficialmente no he sabido nada”, señaló la profesora, quien también es presidenta de la Asociación de Gimnasia de Baja California.