Festejo del Día del Niño en casa, la realidad de niños poblanos ante la pandemia

En un año escolar normal, Andrea Carolina de 8 años de edad celebraría el Día del Niño en su escuela, sin el tradicional uniforme y vestiría su mejor ropa e iría acompañada de su mamá con pastel, gelatinas o el platillo que le haya tocado llevar, para festejarla a ella y sus compañeros,

Como Andrea, muchos niños en Puebla y en el país, no podrán festejar este día por el confinamiento establecido por autoridades, quienes buscan achatar o reducir el número de contagios por Covid-19, que en la entidad reporta 131 muertos y 638 contagios de coronavirus.

El regreso virtual a clases los mantiene a la expectativa de volver a las aulas, esas donde hay un pizarrón y bancas para jugar con sus amiguitos, convivir con sus compañeros y tomar clases con sus maestros.

“No me gusta mucho tomar clases desde casa porque a veces tenemos mucha tarea y no nos dejan el día libre”, confiesa Belén, una pequeña de 8 años, quien al igual que Ximena, Tita y Leonardo, otros pequeños poblanos, desean volver a su vida normal.

Los festejos por el Día del Niño incluyen convivios en los colegios, salidas con los padres a centros de diversión o al parque para disfrutar de los regalos y hasta fiestas en casa, entre otras cosas, sin embargo, este 30 de abril los padres deben ser cuidadosas para no exponer la salud de sus hijos.

“El día del niño voy a festejar quedándome en casa jugando, tal vez mis papás me dan un regalito y me voy a divertir mucho”, responde emotivamente Matías, un niño de 8 años de edad, quien, a diferencia de Belén, dice que a él si le gusta tomar clases desde casa porque solo en las mañanas tiene tareas y en las tardes no, como un día normal de escuela.

En el marco de esta festividad, el Instituto Municipal del Deporte informa que actividades recreativas a través de sus redes sociales (Facebook @Deporte_Puebla) desde las 10 de la mañana; en tanto el Instituto Municipal de Arte y Cultura compartirá un cuadernillo de ilustraciones para colorear (descargable en PDF para imprimir), con seis temas relacionados con actividades del Instituto. Esta actividad será presentada en Facebook y Twitter del IMACP (@imacp), a las 8:30 horas de este 30 de abril.