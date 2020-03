Estos son los horarios de las misas por Internet en Puebla

Luego de que se diera a conocer que las misas dominicales y ceremonias religiosas quedaban canceladas a fin de evitar contagios por Covid-19 (coronaviurs), la Arquidiócesis dio a conocer los horarios y páginas de Facebook (FB) en los que los fieles podrán seguir las transmisiones en vivo.

Para los fieles que quieran seguir la Misa Diaria la podrán hacerlo en cinco diferentes horarios: a las 8:00 am mediante el Facebook de la Arquidiócesis de Puebla, a las 8:30 am en el FB de la Parroquia San Judas Tadeo y a las 9:00 am en FB Parroquia de Nuestra Señora del Camino Puebla.

A las 6:00 pm en el Facebook Parroquia Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos Puebla y a las 7:00 pm en el FB Pontificio Seminario Palafoxiano.

Con lo que respecta a las misas dominicales también se transmitirán por Facebook en diversos horarios.

A las 7:45 am será la primera transmisión mediante FB Parroquia de Nuestra Señora de los desamparados, a las 9:00 am y 12:00 pm los fieles podrán seguir la homilía que se transmitirá desde la Parroquia Jesús Obrero Amalucan y a las 9:30 am en el FB de la Parroquia de Cristo Rey, Valle del Sol, se transmitirá la otra.

A las 10:00 am será transmitida la homilía que se celebra en la Catedral de Puebla mediante el FB Arquidiócesis de Puebla. En ese mismo horario, pero en el FB Parroquia se Santa Teresita de Niño Jesús se transmitirá la misa de esta parroquia.

Con lo que respecta a la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, llevará a cabos sus transmisiones en su página a las 9:00 am y 12:00 pm.

En tanto la Parroquia de la Soledad hará su transmisión a las 12:00 p.m, la Parroquia Santa María Madre de Dios a las 12:30, la Parroquia Cristo Rey, Los Fuertes a la 1:30 p.m y el Templo del Espíritu Santo “La Compañía” a las 6:30 p.m.