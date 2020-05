“Esto no es un juego”: enfermera contagiada de Covid-19 en Puebla

Una enfermera del Hospital de San José que aseguró haberse contagiado de Covid-19, exhortó a la ciudadanía a tomar las medidas pertinentes de salud para evitar la propagación del virus y pidió no tomar a la ligera este tema.

“Esto no es un juego es una enfermedad muy grave. Por favor ayúdenos a todos a enfermeros, médicos y a los que ya estamos recuperándonos para que ustedes no se enfermen y no vuelvan a recaer, por favor, ayúdenos”, comentó.

Indicó que además de padecer el aislamiento hospitalario, los enfermos de coronavirus deben aguantar los síntomas de la enfermedad, los cuales dijo son muy fuertes.

“Esta enfermedad es real, es muy fuerte. A parte de lo que pasamos los síntomas es más fuerte el estar aquí encerrados en un hospital sin comunicación con nadie”, agregó.

Ante la gravedad del virus, dijo, es importante que la ciudadanía haga caso de las medidas sanitarias para cuidar su salud y la de sus familias.

“Les pido que tomen muchas precauciones, cúbranse, lávense, tomen las medidas higiénicas adecuadas y protejan a sus familias”, enfatizó.