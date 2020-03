Este es el nuevo rostro de Lyn May tras su última cirugía

De nueva cuenta Lyn May dio de que hablar y es que recientemente mostró, el que dijo, es su nuevo rostro luego de que se sometiera a una cirugía estética más.

Ataviada en uno de sus característicos trajes de vedette color negro y un deslumbrante antifaz plateado, la polémica celebridad se presentó en «Un Nuevo Día» de Telemundo para mostrar el resultado final de la intervención hecha por el doctor José Achar.

Y aunque ella se mostró de lo más contenta con los resultados, el «hate» de algunos cibernautas no pudo faltar quienes desataron una ola de fuertes críticas y desagrado hacia su apariencia.

Captura de pantalla YouTube Un Nuevo Día



Sin embargo, ella aseguro ser más guapa y segura de sí misma.

Me siento soñada y agradecida con el doctor dijo al mostrar su nuevo rostro.

Pero otro hecho que causo controversia, fueron las palabras de Lyn May a principios del 2020 cuándo anunció que el doctor le prohibió someterse a nuevas cirugías plásticas debido a que su piel ya no se encontraba en condiciones de resistir otro procedimiento quirúrgico.

Por lo que muchos se sorprendieron al ver que Lyn May dejó de lado las indicaciones médicas. No obstante la vedette comentó que su rostro la tenía descontenta e incluso no descarta la posibilidad de volver al quirófano para arreglar otras partes de su cuerpo.