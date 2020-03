Estamos en el umbral de la Fase 2 de coronavirus: experto

A pesar de que el gobierno federal y la Secretaría de Salud aseguran que el país aún se encuentra en Fase 1 de coronavirus, el director de la facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Víctor Manuel Caballero Solano, considera que México está en el umbral de la Fase 2, toda vez que las personas infectadas van cada vez en aumento.

Por lo que apreciamos de manera particular, estamos en el umbral de la Fase 2, esto qué es, casos locales, brotes locales en diferentes comunidades, casi todos los estados de la república ya tienen algún tipo de enfermedad, prácticamente en todos los estados ya tenemos casos sospechosos, pero es muy factible que tengamos brotes locales consideró.

Agregó que, desde su perspectiva, la ciudadanía debe estar atenta para que lo más pronto posible se pida el aislamiento domiciliario de manera oficial: “la realidad es que vivimos es que estamos en un mundo en el que se ha definido una pandemia que está presente y activo este virus y esta generando una gran cantidad de enfermos”, agregó.

Enfatizó que, en la medida de lo posible, aquellas personas que no tengan a qué ir a un hospital no lo hagan, incluso dijo que, tanto los nosocomios particulares como públicos deberán “cerrar filas” y destinar espacios especiales para la atención de los pacientes que resulten sospechosos o positivos a coronavirus.

Al hospital deberán ir únicamente personas que tengan la necesidad de cuidado especial. La experiencia que 2009 nos dejó es que tuvimos que habilitar espacios especiales. Tanto el sector privado y público vamos a tener que cerrar filas: cerrar pisos completos o áreas especiales donde enfermos deben ser atendidos de manera particular

Reconoció que las medidas en el país no han sido suficientes y, por el contrario, se han minimizado, muestra de ello es la falta de filtros en los aeropuertos en los que no se revisa a detalle la salud de los viajeros procedentes de países considerados como puntos rojos de infección.

“Hemos minimizado el tema en nuestro país. El filtro significa identificar quienes vienen de zonas de riesgo y que requieren aislamiento, cosas que no se han hecho y nos expones como país. También hay ciudadanos que lo toman a la ligera que todavía piensan en reunirse, hacer una fiesta, ir al antro, cuando vivimos una época de crisis y debemos restringir nuestra presencia”.

Bajo este contexto, el especialista pidió continuar con las medidas de prevención y lavarse las manos constantemente, no acudir a reuniones, no estar en contacto con personas que presenten signos de enfermedades respiratorias y no automedicarse.