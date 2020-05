“En 20 días estamos colapsados”, advierten autoridades ante aumento de casos de Covid-19

La entidad alcanzó un nuevo máximo de contagios con 63 casos de Covid-19 confirmados en un día, con esta cifra, la entidad suma 972 pruebas positivas desde que inició la pandemia y 207 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud estatal.

El titular de la dependencia, Jorge Humberto Uribe Téllez indicó que del total, 67 por ciento se encuentran en la zona metropolitana, aunque en general hay 85 municipios que registran contagios. Precisó que tan sólo de los 63 casos positivos presentados en un día, 45 son de la zona metropolitana.

Además, detalló que 338 poblanos están hospitalizados, 74 de ellos se encuentran en situación crítica, en el área de terapia intensiva. En el sector público hay 271 personas internadas, destaca que 113 en hospitales de la Secretaría de Salud y 106 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mientras que en los privados hay 67 internados.

Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que continuará el crecimiento de casos activos y la repercusión inmediata será la atención que deberán dar los hospitales del estado y si la cantidad de nuevos contagios se traduce en hospitalización, “en 20 días estamos colapsados”.

“Estamos en plena cresta de la pandemia Covid, hoy los reportes del laboratorio público y de laboratorios privados confirmados en laboratorios públicos nos arrojaron 63 nuevos casos de contagio, 63, es una curva muy alta (…) esto es resultado del comportamiento social que hemos sugerido y exhortado se corrija”, expuso.

Hasta ahora, la capital de Puebla se mantiene como el municipios con más casos confirmados al contabilizar 555; San Andrés Cholula con 49; Izúcar de Matamoros con 32; San Martín Texmelucan con 20; Huejotzingo y San Pedro Cholula con 19; Tehuacán con 17; y Atlixco con 16. El resto de los municipios del estado tienen menos de una decena de pruebas confirmadas.

NO CAIGAMOS EN INCONSCIENCIA ESTE DÍA DE LAS MADRES

Miguel Barbosa exhortó a los poblanos a no caer en inconsciencia, mantener su confinamiento y evitar aglomeraciones este 10 de mayo, Día de las Madres, ya que un relajamiento en el comportamiento social repercute en el incremento de contagios de Covid-19, como sucedió recientemente con el 30 de abril, Día del Niño.

Al reconocer la importancia de esta fecha en la cultura de los mexicanos y de los poblanos, Miguel Barbosa señaló que se puede festejar a las madres cuidándolas y no exponiéndolas al contagio, sin participar en aglomeraciones y reuniones, ya que muchas pertenecen a grupos vulnerables al coronavirus.

“La mejor forma de festejar a nuestras madres es cuidándolas, que no caigamos otra vez en la inconsciencia de lo que ya se hizo y que ya repercutió, ayúdenme a escribirlo en sus portales, créanme que yo sí tengo que hablar clarito a la gente porque no hablarles claro de las cosas implica pensar de parte de ellos que las cosas van a caminar solas y no van a caminar solas”, dijo.

Miguel Barbosa señaló que pese al incremento exponencial de casos, todavía hay espacio para atender a enfermos de Covid-19 en todos los hospitales habilitados para este fin, pues ningún nosocomio está lleno, pero sí presionado.

Cuestionado sobre la posibilidad de habilitar el hospital móvil tipo tienda de campaña heredado por la administración de Antonio Gali, señaló que “esas cosas no sirven”, aunque en semanas anteriores mencionó que sí se utilizaría este espacio.