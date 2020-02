El 60% de niños con cáncer llegan tarde al tratamiento: ONG

El 60 por ciento de los niños que requieren tratamiento para el cáncer llegan en etapa delicada, es decir, cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada principalmente derivada por detección tardía, aseguró Francisco Álvarez y Arango, presidente del Patronato de Una Nueva Esperanza.

Como parte del séptimo ciclo de conferencias impartido por el Día Internacional del Niño con Cáncer, el presidente del patronato enfatizó que, los casos de cáncer en niños cada vez van en aumento, tan solo en 2019 la fundación Una Nueva Esperanza cerró el año con mil 244 pequeños atendidos, y, en lo que va de 2020 (enero-febrero), la cifra aumentó a mil 270 pacientes.

Francisco Álvarez indicó que ante el incremento de la incidencia es importante que las instituciones de salud trabajen en las detecciones oportunas, toda vez que esto les permitirá atender los casos con mayor prontitud.

Agregó que, sumado a los mil 270 pacientes que atienden, hay otros 194 niños con tratamiento en vigilancia o en curso principalmente por leucemia; de estos pacientes, detalló, el más pequeño tiene 8 meses y el más grande tiene 22 años.

Recordó que el cáncer tiene varias etapas: enfermedad, vigilancia y remisión. Precisó que lo ideal es que los menores no recaigan y lleguen a la etapa de remisión, no obstante, reconoció que del total de menores que inician su tratamiento, solo el 45 por ciento de ellos logran salir a vigilancia y el resto no justamente por la etapa tardía en la que les detectan la enfermedad.

Por su parte, la doctora María del Rocío Baños Lara, directora del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza, reforzó la idea de la importancia de las detecciones, por lo que pidió a los padres llevar a los pequeños con el médico regularmente y no dejar pasar ningún síntoma por mínimo que este sea.

“El principal problema es la detección tardía, hay que saber identificar a tiempo los síntomas, que la gente no los deja pasar o creer que se va a curar solito, hay que tener ojos muy críticos y el acompañamiento del médico es fundamental”, compartió.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias

LAS NOTICIAS EN VIDEO