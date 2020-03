Disminuyen opciones, sólo dos laboratorios privados diagnostican el coronavirus

En Puebla solo dos laboratorios particulares realizan la prueba de diagnóstico del Covid-19 (coronavirus) en personas enfermas con síntomas respiratorios, los que pertenecen al Hospital Ángeles y a la Beneficencia Española. Fuera de estas dos instituciones de salud no hay quién más haga los exámenes en el sector privado.

Después de un recorrido en diferentes laboratorios, El Sol de Puebla pudo constatar que no tienen los reactivos para este padecimiento, incluso, en algunos de ellos como Asesores Diagnóstico Clínico, ubicado en la calle 21 Poniente, colocaron un letrero en el que informaban que no realizan estas pruebas para detectar la pandemia.

En Laboratorios Ruiz, uno de los centros clínicos más prestigiosos de la ciudad, el personal de este establecimiento comentó que no hay pruebas. No obstante, solicitando información vía telefónica los operadores señalaron que existe un número específico y que el procedimiento es personal en vivienda. Pero, cuando nos comunicamos al teléfono proporcionado no tuvimos éxito, nadie respondió.

Laboratorios Médicos Linfolab, Semin, Salud Digna, Laboratorios Páez, Laboratorios Castillo, Exakta Laboratories, son algunos de los centros especializados de análisis clínicos en los que nos informaron que no hay pruebas.

Las medidas de higiene en estos espacios han incrementado, ya que en todos los espacios desde la entrada hay equipos o personas proporcionando gel desinfectante.

Cabe recordar que la semana pasada, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reveló que solicitó a directivos de hospitales privados y laboratorios, que en caso de realizar análisis no guarden información de los resultados, además de que canalicen los posibles casos de coronavirus, preservando la confidencialidad.

Barbosa declaró que la información debe de ser compartida a las autoridades en un máximo de 24 horas para poder actuar, de otra forma, podrían incurrir en responsabilidades.

ESTUDIO EN HOSPITALES PRIVADOS

Para el caso de hospitales particulares, en el nosocomio Ángeles, los trabajadores informaron que el costo del estudio supera los 5 mil 200 pesos y que la prueba de diagnóstico también se hace de manera personal y que la atención es vía telefónica al número 3036600, o bien, 3038300.

Asimismo, en el hospital Beneficencia Española, informaron que el trámite es personal y que se tiene que contestar un cuestionario elaborado por la Secretaría de Salud del estado. En este sitio, ubicado en la calle 19 Norte, el protocolo de ingreso es riguroso pues a todos se les toma la temperatura desde la puerta de entrada. En este espacio no es público el precio del análisis clínico.

En tanto, en el Hospital Puebla refirieron que este es un trámite que únicamente se realiza en centros médicos de propiedad gubernamental.

La misma explicación se dio en los laboratorios del Hospital Christus Muguerza, debido a que el personal explicó que, por indicaciones de las autoridades, no pueden realizar dichos análisis.

“Las indicaciones que tenemos es que todos (los pacientes) se le canaliza a salubridad, a su centro de salud y ahí se sigue el protocolo. Allá los tiene que valorar un médico para ver si presenta los síntomas, para con eso ver si es candidato para que se le haga la prueba”, explicó un trabajador del nosocomio.