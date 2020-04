Amenaza ISSSTEP a sus internos, acusan 

Amenazas por parte de la jefa de enseñanza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) es lo que acusó un alumno que desarrolla su internado en este nosocomio quien aseguró que, aunado a la falta de insumos, recibió intimidaciones junto con el resto de sus compañeros con darlos de baja del Programa Rotativo de Pregrado por abandonar el servicio.

“La jefa de enseñanza del ISSSTEP nos dijo que no nos iba a permitir que nos retiráramos y que si lo hacíamos era por cuenta propia, además, nos dijo que nos iba a dar de baja del Internado, es más, nos acusa de que tenemos falta de vocación porque no nos quedamos a trabajar”, compartió un médico interno a El Sol de Puebla quien pidió la gracia del anonimato.

Indicó que, María Esther Castillo, quien es la jefa del departamento de enseñanza de dicho nosocomio, ha tenido conocimiento de las necesidades de los internos, no obstante, no han recibido respuestas por parte de ella.

“Desde el inicio de la pandemia le dijimos a nuestra jefa de enseñanza que había falta de insumos para tratar a los pacientes. Nos acercamos a las jefas de enfermeras y a los jefes, pero nos dicen que no tienen (insumos) porque no les dan, entonces, hemos hecho hincapié de esa situación con la jefa de enseñanza, pero no vemos resultados”, sostuvo el alumno.

A la par, comentó, les recriminó que por ese motivo -para sanar a los pacientes- habían elegido dicha carrera: “dice que para eso elegimos ser médicos, para estar ahí, pero sabemos que no somos personal de salud que tenga contrato. Somos becarios, aún somos estudiantes”, agregó.

El médico interno compartió que solo una parte del personal del hospital cuenta con mascarillas N95, pero a ellos -los médicos internos- solo les dan cubrebocas sencillos. “A nosotros nos dan cubrebocas de los más sencillos y algunos compañeros han optado por comprar sus propios cubrebocas de tela para evitar el riesgo”, señaló.

Indicó que ellos pertenecen a universidades como la BUAP y UPAEP, y consideró que el hecho de que alrededor de 50 becarios dejen de prestar sus servicios representa un desequilibrio para el sistema de salud, pues aseguró que su apoyo también es primordial para la atención general de los pacientes.

“La baja de los internos va a causar una merma en los servicios de salud, los internos muchas veces son tomado como los ´saca chamba´ de los hospitales, hacemos de todo en el hospital. El hecho de que los internos se den de baja va a causar un conflicto porque no habrá mucho personal para que atienda a los pacientes”, sostuvo.

Reconoció que en varias ocasiones, al ser personal de primera línea de contacto, han tenido que atender a pacientes sin tener el diagnóstico preciso, y aunque reconoce que es parte de sus actividades como médicos internos, no siempre cuentan con el equipo de protección.

Por último, y a nombre del resto de sus compañeros, calificó como acertada la decisión que tomaron los directivos de sus respectivas universidades, y esperan que su Internado no se vea afectado ante esta situación. “Tenemos que salvaguardar nuestra integridad porque al final somos estudiantes”, agregó.

ISSSTEP ASEGURA QUE SERÁN RETIRADOS Y SEGURIÁN RECIBIENDO BECA

Por otro lado, el área de comunicación del instituto informó que por instrucciones de la dirección general del ISSSTEP “todos los estudiantes inscritos en el Programa Rotativo de Pregrado, que prestan sus servicios en el organismo, serán retirados sin excepción alguna”, indicaron a El Sol de Puebla.

A la par aseguraron que serán retirados a pesar de que las actividades que desarrollan no están relacionadas a pacientes con enfermedades respiratorias.

Del mismo modo informaron que los más de 50 alumnos que se encuentran en esta condición “seguirán recibiendo la beca económica que es otorgada con recurso propio y podrán regresar a sus funciones al término de la contingencia sanitaria”, señalaron.