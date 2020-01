Tren Maya, Femsa y Concamin

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que constructoras internacionales participarán junto con nacionales en las licitaciones del Tren Maya; en el desarrollo del Tren Transísmico, para conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, únicamente participaron empresas locales que concluirán las obras este mismo año.

Las licitaciones deben tomar en cuenta la capacidad financiera de las empresas nacionales y su efecto sobre la economía, porque el apalancamiento en ambos casos se consigue con los mismos bancos. La diferencia es que cuando ganan las empresas foráneas se subcontrata a constructoras locales a muy bajos costos y las grandes sumas de capital se van a sus países de origen; hasta compran materiales fuera como ocurrió con OHL en el Tren Suburbano.

La construcción de los siete tramos del Tren Maya, más tecnología, infraestructura de transferencia, estaciones y trenes, rondará los 120 mil millones de pesos. Este monto podría reactivar la industria de la construcción nacional, que en 2019 registró un caída de 10 por ciento. Entre las empresas interesadas en llevarse el contrato están la francesa TCS, OHL, Typsa y CAF, que han acudido a visitas de obras. También están FCC, de Alejandro Aboumrad; Acciona, de Manuel Entrecanales; Mota Engil, de Joao Parreira; ACS, de Florentino Pérez, y Aldesa, que ahora es 75 por ciento propiedad de China Railway de Chen Fenian. Estaremos al pendiente.

Cuarto de junto

Comunicación Corporativa de Femsa me envía una aclaración. Afirma que es falso que ayer emitirían notas senior por mil 250 millones de dólares y que la “oferta de bonos de Femsa se colocó el 16 de enero, y Coca-Cola Femsa colocó sus bonos el 9 de enero de 2020”. En el prospecto publicado en la Securities and Exchange Commission (SEC) se puede leer en el “summary of the offering”, página “S-3”, que la emisión antes mencionada será el 22 de enero… Francisco Cervantes se reelegirá como presidente de Concamin para el periodo 2020-2021; se quedó con las ganas Netzahualcóyotl Salvatierra… En España la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, se convirtió en la primera alcaldesa en firmar una alianza con la embajada de México para difundir Cancún con material promocional, físico y digital. Además, el periódico en línea Periodista Digital otorgó La Carabela de Plata a la Riviera Maya por ser el “Mejor Destino de Sol, Playa y Aventura 2019”, en la primera edición de los Travellers Awards, dentro de la Feria Internacional de Turismo de España… Mónica Fernández presidió la sesión de la Comisión Permanente en la que Rosario Piedra rindió su informe de gobierno al frente de la CNDH. La libró muy bien, sobre todo porque preguntó a la asamblea si aprobaba el uso de la palabra al diputado Porfirio Muñoz y la respuesta fue que no.

