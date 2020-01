Trata de personas, el tercer delito que más dinero deja al crimen: especialista

Anunciar una posible regulación de la prostitución en Puebla es un tema complicado, ya que muchas de estas mujeres no están por su voluntad y la trata de personas es el tercer delito que deja más dinero a la delincuencia organizada; al parecer, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, habló sin conocimiento de causa, ya que antes de normarse, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de capturar a las bandas criminales que se dedican a este ilícito.

Lo anterior, fue la opinión de Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, quien aprovechó para mencionar que la regulación de la prostitución es un tema complejo y no debería de anunciarse como “una promesa al aire”.

Hay que recordar que este 6 de enero la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera dijo que buscaría regular la prostitución en Puebla capital, incluso comentó que impulsaría modificaciones normativas o jurídicas que se tiene que hacer desde el Congreso para que en toda la entidad se revise el tráfico de personas.

No obstante, Curiel Tejeda consideró que dicha declaración fue muy delicada, ya que “el problema es mucho más grave de lo que parece”, y un gran porcentaje de las personas que se dedican a la prostitución son obligadas, pero en muy pocos casos lo admiten por miedo o por presiones.

“El problema está en que no sabemos si las personas que ejercen la prostitución lo hacen porque quieren o fue por trata de personas, esto sería un delito y no se puede regular un delito. Las autoridades deberían primero determinar quiénes son las personas que realmente trabajan por decisión propia y tendrían que darles algún tipo de lugares para trabajar y eso no le corresponde al Ayuntamiento”, dijo.

De igual modo, sugirió a Rivera Vivanco analizar el tema con sus asesores en materia jurídica, ya que la prostitución y la trata de personas no se solucionarán solo con hacer modificaciones al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun).

“Considero que fue una declaración al aire que no tiene profundidad ni estudio y que no entienden la complejidad del asunto. Creo que no se han sentado con sus asesores, ya que esto es un tema que va más allá de sus facultades. Muchas de las declaraciones que hace la presidenta las hace sin conocimiento de causa”, concluyó.

