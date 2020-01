“Traemos un lío con Pemex”, no reconoce Barbosa cifras de tomas clandestinas

El gobierno del estado de Puebla mantiene un “litigio” con Petróleos Mexicanos (Pemex) porque no reconoce las cifras que le atribuye la paraestatal respecto al número de tomas clandestinas reportadas, pues la incidencia de este delito se ha reducido, afirmó el gobernador Miguel Barbosa.

Sin desconocer el problema que persiste en Puebla sobre el robo de combustible para su venta ilegal, el gobernador aseguró que en este delito se ha avanzado mucho en su detección y combate, dijo que ahora, las bandas que se dedicaban a ese ilícito son las que roban en transporte.

“Traemos un lío con Pemex sobre que no reconocemos que las cifras que nos atribuyen de robo de gas y robo de gasolina sean ciertas. Todas las tomas se detectan y todas se abortan, todas, no dejamos una sola que persista (…) a mí no me impresiona que lo diga Pemex, ¿de acuerdo? no es cierto, no es cierto”, dijo.

Cuestionado sobre temas de seguridad, el mandatario también expresó que ya no se registran robos a trenes, esto derivado de la estrategia de acompañamiento de los cargamentos en las vías con drones, que permiten una rápida respuesta.

