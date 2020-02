¡Todos ganan! Comerciantes elevan sus ventas con la visita del Ame

No sólo el club gana con la visita del América el próximo martes a Puebla, también lo hacen los comerciantes ambulantes.

Desde los vendedores de playeras, nieves y hasta filetes de pescado han comenzado “a hacer su agosto” desde el viernes en el Cuauhtémoc, cuando los boletos para dicho compromiso se pusieron al alcance del público en general en las taquillas del estadio.

Gente como Jorge Cedeño, despachando nieves desde hace 30 años a las afueras del Cuauhtémoc; y Ricardo Monterrosas, mercader de pescado frito en la zona de los estadios de futbol y beisbol desde hace 20; le dijeron a El Sol de Puebla cómo sus ventas se elevan al doble cuando los “grandes” del futbol nacional visitan el dos veces mundialista.

Sólo el viernes durante las filas en las taquillas, Ricardo vendía hasta las 16.00 horas 700 pesos, 60 por ciento más en relación a lo embolsado durante un día normal; Jorge generó 800, cuando día a día oscila entre los 300 y 500 pesos.

Aunque el negocio se compensa, por no decir se “cae”, por el horario en que ahora se juega en Puebla: viernes a las 21.00 horas.

El caso de Jorge es lógico: con el frío del invierno y la hora de los partidos, sólo un loco se animaría a comprar una nieve; Ricardo no sufre tanto en comparación a su colega, aunque no vende lo esperado porque el público no asiste en la misma cantidad a como lo haría en un horario más amigable.

“Pues nos va muy bien a todos, aunque la verdad no se vende lo mismo por la hora en que se juega. Ojalá dejaran el horario a como se venía haciendo, viernes a las siete de la noche”, expuso Ricardo.

“A mí sí me ‘pega’ (el horario del partido), pero hoy vendemos bien. Aunque cuando se jugaba a las 12.00 acababa todo el bote y sacaba como mil 500”, secundó Jorge.

Sí, no sólo el club gana cuando los «grandes» del futbol nacional visitan Puebla; también lo hace el comercio ambulante… lo que se perdería, de empleos indirectos, si de verdad se fuera La Franja de la Angelópolis.

