Terry Jones y “el lado bueno de morir”

Creo que nunca había escuchado a alguien decir en un obituario: “Murió después de una bien humorada batalla contra la demencia”, pero eso es exactamente el mensaje que se dio respecto al genio que fue Terry Jones, cofundador de Monty Python, sin duda una de las tropas (si no es que la más) brillantes de la comedia a escala mundial. Jones tuvo muchísimo que ver con eso y hoy nos queda agradecer tantas risas, irreverencia y sin la menor duda una de las personas más relevantes para que este mundo se contagiara de sonrisas por años, películas, series, actos en vivo y libros en los que participo.

¿El lado bueno de morir? Viene de una de las escenas más divertidas de la historia del cine, donde desde la crucifixión de Eric Idle comienza un cantó optimista de que “siempre hay que buscar el lado bueno de vivir” y termina en coro diciendo lo mismo de la muerte. Quien haya visto Spamalot, que aquí montaron Alejandro Gou y los hermanos Freddy y German Ortega, claramente lo reconoce también. Jones dirigió La vida de Brian y The Holy Grail, cintas que si nunca han visto es hora de buscar y entender el poder de mentes brillantes que solo quieren reír. Así me imagino el adiós de Terry Jones, rodeado por sus seres queridos, entre chistes y hasta silbando esa famosa tonada que aunque crean que no, han escuchado en algún lado.

Pero el trabajo de Jones no se limitó a ello. Por favor, busquen su canción “Every Sperm is Sacred” (“Todo esperma es sagrado”) de la cinta El sentido de la vida también de Monty Python, la cual, por variar, trae en jaque de la manera más divertida a una que otra institución religiosa. Bueno, a una en especial.

Algo muy importante de Jones es que aunque para muchos los rostros más reconocidos de su banda de bienhechores cómicos son los de Eric Idle, John Cleese y Michael Palin, junto con Terry Gillam siempre estuvo detrás de las cámaras o sobre las hojas en blanco que se convertirían en grandes clásicos e influencias para muchas generaciones, no solo de comediantes sino de cineastas y escritores en sí. Y en efecto, el hombre era encantador a más no poder. Era amable, divertido y todas esas cosas que luego no son las personas más divertidas que conocemos en el mundo del entretenimiento. No sé si tenía demonios, pero lo que le sobraba era una perspectiva de lo chistoso que podemos ser los seres humanos cuando nos ponemos a inventar instituciones o formas correctas de ser. El mundo es mejor por este hombre quien, por cierto, también escribió Laberynth, la cinta de culto con David Bowie que dirigió Jim Henson. Sí, ese Jim Henson, creador de los Muppets.

Así que como pueden ver, se nos fue una mente brillante. Un hombre entrañable quien, aunque estaba del otro lado del mundo en su Gran Bretaña, nunca dejó ni dejará de ser una inspiración e influencia a cualquiera que quiera ver el lado bueno de vivir. Con eso me quedo por siempre, y sé que no estoy sola. Si no les tocó por temas generacionales, no me imagino un mejor momento para buscarlo a él y todos los Pythons que puedan.

susana.moscatel@milenio.com