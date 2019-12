Suspensión de Ixtaca deja sin empleo a pobladores

Un grupo de pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán pidieron al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, que resuelva la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Ixtaca, ya que la suspensión ha dejado sin empleo a 15 personas en la Sierra Norte de Puebla.

Tres de los empleados que desde el 29 de noviembre se quedaron sin trabajo son Carmen Martínez de Ixtacamaxtitlán, Elideth Herrera de la localidad de Santa María Zotoltepec y Roberto Muñoz de la comunidad de Zacatepec, quienes solicitaron una audiencia con el secretario y el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la situación y que ellos sí quieren que el proyecto minero se realice ante la falta de fuentes de trabajo.

“El llamado es a Semarnat, me parece que el secretario Víctor Toledo se está escudando ante este amparo que no tiene nada que ver con el resolutivo de la MIA, él tiene que emitir un resolutivo de si va o no el proyecto, no suspenderlo, no sabemos por cuánto tiempo va esta suspension, esto nos ha dejado en incertidumbre y sin empleo”, dijo Elideth Herrera.

Recordó que en julio pasado presentaron una carta en la Semarnat para pedir que escuchara a la población que sí avala el proyecto de extracción de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán y no solo tome en cuenta a las organizaciones que se oponen.

A su vez, Carmen Martínez refirió que el Proyecto Ixtaca genera empleos directos e indirectos y desarrollo en el municipio, no obstante ante la falta de certeza -la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals- los liquidó porque no cuenta con financiamiento para seguir empleando a los pobladores de la Sierra Norte.

Los exempleados afirmaron que en Ixtacamaxtitlán no hay fuentes de trabajo, fuera de las que genera el gobierno en las instituciones educativas, el Ayuntamiento y el hospital, por lo que las familias viven del campo que cada día es menos.

