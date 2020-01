Suspenderán permisos a negocios por dar bolsas de plástico y popotes

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla iniciará procesos legales para facilitar la aplicación de multas a negocios que otorguen bolsas de plástico y popotes a partir del 1 de mayo de este año, según declaró el director de Medio Ambiente de esa dependencia, Ismael Cuoto Benítez.

Las sanciones económicas a establecimientos que den estos plásticos a partir del 1 de mayo y unicel desde el 30 de julio, serán inmediatas si ya generaron antecedentes y se les suspenderá los permisos de funcionamiento hasta por tres meses.

En una transmisión en redes sociales del colectivo Puebla Sustentable, que impulsó la prohibición, el funcionario explicó que tras recibir denuncias ciudadanas inspeccionarán los negocios denunciados y si detectan que ya habían sido multados o apercibidos procederán a colocar la suspensión temporal de la licencia de funcionamiento.

“Imagínate que una de estas cadenas comerciales, monstruos corporativos cierren por tres meses, son pérdidas millonarias por día, me parece que esta modificación es una invitación, lo hemos platicado con los diferentes sectores, porque no se trata de declarar una guerra, no lo es, es una situación de emergencia ambiental”, afirmó.

Ismael Cuoto dijo que la prohibición de las bolsas de plástico, popotes y unicel en el municipio de Puebla, tiene como objetivo generar conciencia ambiental, que si bien no resolverá los problemas actuales al medio ambiente sí abona a cambiar los hábitos de las personas.

Destacó que el Ayuntamiento capitalino tiene facultades para regular el comercio establecido que cuenta con una licencia de funcionamiento, desde una papelería, tintorería, restaurantes hasta las grandes cadenas comerciales, por lo que podrá iniciar procesos jurídicos y emitir sanciones, clausuras o suspensiones.

Las denuncias ciudadanas podrán interponerse en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano, que debe incluir el nombre y la dirección del negocio donde se entreguen bolsas de plástico, popotes o unicel de manera indiscriminada.