Suspenden pago a regidora de turismo de Tehuacán

Tehuacán.- La regidora de Turismo y Cultura, Sara Sánchez Mendoza, indicó que procederá conforme a la ley luego de que fue suspendido el pago de su sueldo, además de que investigará los motivos por el cual no aparece su nombre en la nómina.

Aunque argumentó que una de las posibles causas, es que estuvo en desacuerdo en un punto tratado en cabildo y pese a que no es la primera vez que lo hace, los aprueba para no generar problemas con sus compañeros regidores.

Manifestó que quien se opone es castigado como le sucedió a ella y al regidor de Nomenclatura, Alejandro Villareal Hernández, a quien también le fue suspendido su pago de nómina desde el mes de diciembre y hasta la fecha no ha percibido este concepto ni el de aguinaldo.

«He firmado algunos acuerdos porque no quiero problemas, no porque tenga miedo o temor, como convivo con ellos yo no quiero problemas pero también hay cosas que no me gustan mucho», reiteró.

La funcionaria indicó que en su momento cuestionó de manera personal al regidor de Hacienda, Víctor Canaán Barquet, para preguntarle sobre el hecho, pero la respuesta que recibió es que eran órdenes «de allá arriba», refiriéndose al gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, hecho que la funcionaria afirma no creer.

Así mismo explicó que este tema también lo trató con el Secretario General, Alejandro Guerrero, quien en respuesta le comentó que ese tema tenía que tratarlo con en el área de Tesorería, motivo por el cual interpondrá un escrito para conocer el motivo de la suspensión de sus pagos.

Indicó que de este hecho tuvo conocimiento el pasado viernes, cuando le enviaron un mensaje, aunque desconoce desde cuándo dejó de percibir su sueldo y a cuánto corresponde el monto total y explicó que en su caso, el pago del aguinaldo si fue depositado en tiempo y forma.

