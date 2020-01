Suman quince días sin aparecer Ariana Corona

A quince días de la desaparición de Ariana Corona Victoria, de 36 años de edad, familiares y amigos continúan sin saber nada de ella. Pese a que las autoridades siguen investigando el caso, del cual no han dado pormenores por el sigilo de la investigación, aún no se cuenta con el paradero de quien no solo es esposa e hija, sino también madre de dos pequeñas que hoy lloran su ausencia.

No obstante, la búsqueda incluso en redes sociales, no ha cesado por parte de los familiares de Ariana, quienes, con ansias, esperan que pronto regrese a casa.

Cabe recordar que la tarde del pasado 1 de enero, alrededor de 50 personas con lonas, pancartas y ropa blanca, salieron a las calles del primer cuadro de la ciudad para exigir la pronta localización de Ariana.

Tras llegar frente al palacio municipal, el esposo de la mujer de 36 años de edad, contó que ya no supo nada de su esposa desde el pasado 23 de diciembre, cerca de las 15 horas. El cónyuge de la desaparecida incluso refirió que él en algún momento creyó que su esposa se encontraba en casa de su suegra, por lo que no se había preocupado, sin embargo, al descubrir que la madre de sus dos pequeñas hijas no estaba con ningún familiar, comenzaron a buscarla a través de redes sociales para después dar aviso a la Fiscalía de Puebla, quien radicó la carpeta de investigación 436/2019/FED.

Asimismo, el declarante precisó que Ariana trabaja como demostradora en una tienda departamental los fines de semana, por lo que el lunes 23 de diciembre, ella salió de casa para realizar algunas compras, de tal manera que siempre estuvieron en constante comunicación por mensajes de texto.

Sin embargo, alrededor de las 15:30 horas, fue la última vez que su esposo tuvo contacto en Ariana. Desde entonces y hasta ahora, la exigencia de la familia es que la mujer de 36 años de edad, aparezca.

