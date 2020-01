Solo tres de 104 organizaciones cumplen requisito como partido

Esta semana vence el plazo para que las organizaciones políticas soliciten formalmente su registro como partido al Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, hasta ahora solo tres de las 104 que iniciaron el proceso han cumplido con los requisitos.

MILENIO entrevistó a los dirigentes de estas organizaciones que, de forma preliminar, han cumplido ya lo necesario para tener un lugar en la boleta durante los comicios federales del próximo año y que aseguran ser una apuesta distinta.

Redes Sociales Progresistas sin duda fue una de las que más dio de que hablar durante este año con la pugna interna que hubo por el control de la organización que hoy está bajo el mando del yerno de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, Fernando González.

González asegura que la disputa interna es un capítulo cerrado en la organización, que busca llenar el vacío que existe de un partido cercano a la gente, donde reconoció que el liderazgo de la ex líder magisterial ha sido una parte fundamental del esfuerzo que se ha hecho a lo largo del proceso.

No obstante, aseguró que aún es prematuro hablar de candidaturas, aunque no descartó que en su momento la ex dirigente pueda ocupar alguna, por lo mientras la consolidación del proyecto político es la prioridad

Encuentro Solidario, liderado por Alejandrina Moreno, busca ser la mejor versión de un partido que, a pesar de haberse aliado con Morena para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, no logró mantener su registro nacional.

Cuestionada sobre la participación que tendrá el superdelegado de Morelos, Hugo Érik Flores, Moreno reconoció que la prohibición legal que hay por el cargo que ostenta para encabezar la dirigencia del partido no lo exime de ser el líder moral del movimiento político que anticipa volver al sistema de partidos.

No obstante, aceptó que uno de los retos que tendrá la organización es la imposibilidad que tienen para fusionarse en aquellas entidades donde mantienen el registro; por lo que confió en que la bancada de Encuentro Social logré impulsar exitosamente una reforma que se los permita.

Grupo Social Promotor de México o lo que era el extinto Nueva Alianza es la otra agrupación que ha conseguido las asambleas necesarias y sumar a los afiliados requeridos; aunque durante el proceso al parecer hubo una ruptura entre las cabezas del proyecto.

MILENIO buscó al ex representante de Nueva Alianza y quien registró la asociación ante el INE, Marco Alberto Macías; sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud de entrevista para hablar del proyecto.

Hasta ahora solo tres organizaciones han cumplido con los requisitos, México Libre, impulsada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, están a poco más de 40 mil afiliados de cumplir el objetivo.