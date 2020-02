Solo Congreso puede calificar a los regidores: Tanús Osorio

Los diputados del Congreso del Estado son los únicos que pueden hacer señalamientos al trabajo de los regidores, no los secretarios del Ayuntamiento de Puebla, declaró Silvia Tanús Osorio, quien pidió a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, respeto de los titulares de las dependencias a los regidores, pues parece que “los patos ahora les tiran a las escopetas”.

En una breve entrevista, la regidora emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que varios secretarios del Gobierno Municipal, han irrespetado a los regidores, principalmente el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo y Alejandra Rubio Acle, titular de la Secretaría de Movilidad.

“Yo no estoy viendo que realmente sea un gobierno que le esté dando soluciones a la gente que los eligió, y por eso empiezan las descalificaciones de funcionarios que fueron designados hacia nosotros que fuimos electos. Por eso le pido a la presidenta que haga un llamado de atención, porque los únicos que pueden señalar el trabajo de los regidores es el Congreso”, compartió.

En el caso de Sánchez Galindo, dijo que en entrevistas se ha referido a ella como hipócrita, por criticar la administración de Rivera Vivanco, incluso dijo que la alcaldesa debe de poner un alto a esta serie de conductas, ya que demeritan el trabajo del Ayuntamiento. “No soy de piel delgadita, pero si tiene tanto valor el secretario que me lo diga de frente, como yo en su cara le he dicho que no tiene experiencia, pero nunca he me he metido en cuestiones personales”, manifestó.

En el caso de Rubio Acle, expuso que le ha faltado al respeto a los regidores y la ciudadanía al continuar con la instalación de los bolardos, ya que en Cabildo se aprobó que se suspendiera la colocación hasta tener un estudio, y al día de hoy no hay estudio, pero sigue la instalación.

“Realmente hemos visto aquí que los funcionarios públicos no tienen respeto por los regidores, en sesiones anteriores se aprobó que se detuviera la instalación de bolardos y se siguen colocando, además hemos sido objeto de campañas orquestadas por los mismos secretarios. Yo soy política de carrera, pero ya es molesto estar escuchando que unos son los buenos y otros son los malos”, concluyó.

