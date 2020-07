Silvana Zago, a trabajar para convencer a las Franjitas

Hace no mucho Silvana Zago se preparaba en Chipilo de la mano de Mirelle Arciniega; ahora comparte con ésta vestuario y metas en el Puebla Femenil. De esa forma le ha cambiado la vida a la hoy refuerzo del equipo, quien se ha trazado metas pequeñas, pero concretas para su campaña debut dentro del circuito rosa.

Si bien Silvana apunta a alcanzar la liguilla y pelear por el título, entiende su rol como novata y apunta a trabajar día a día para convencer a su técnico Jorge Gómez en el afán de ser considerada dentro de una convocatoria del Guard1anes 2020.

“Estuve en visorías todo un año, me invitaba Jorge a entrenar de vez en vez y hasta hace dos meses me dijo que había un hueco en el equipo. Así me llegó la oportunidad, la cual aún me cuesta creer porque antes me entrenaba Mirelle y ahora soy su compañera”, compartió la novel futbolista a los medios oficiales del club.

“Obviamente quiero jugar la liguilla y ayudar al equipo, pero creo que antes debo de trabajar duro para ser convocada o regular en el equipo”, añadió.

Clave en su primera campaña como profesional resultará el aprendizaje y la información que rescate u obtenga de gente de experiencia como su propia exentrenadora en Chipilo, Mirelle Arciniega; o de la capitana María José López y de la goleadora Lupita Worbis, modelos a seguir y a su alcance en casa.

“La verdad quiero aprender mucho esta temporada, ésa es una de mis metas. Aprendiendo y trabajando me llegará la oportunidad”, puntualizó.

Silvana es una de cuatro refuerzos de 15 años sumados por el equipo durante el verano. La futbolista si bien juega de delantera, en Puebla ha comenzado a desempeñarse como volante.