“Siglo y medio” vivirá como rey en Piedras Negras tras el indulto

Tetla, Tlax. Fue el pasado miércoles por la madrugada cuando llegó a los potreros de Piedras Negras el ejemplar número 23 “Siglo y medio” cárdeno claro, mismo que recibiera los honores del indulto el pasado domingo en la Plaza de Toros México.

De acuerdo a los criterios del juez Jorge Ramos y al público que lo solicitó, tras la faena que realizara el joven matador tlaxcalteca Gerardo Rivera se concedió perdonar la vida a este ejemplar piedranegrino que ahora ya podrá gozar del campo a plenitud hasta sus últimos días.

PRIMERAS ATENCIONES DEL TORO

Tan pronto bajó del camión, el médico y caporales se encargaron de realizar las curaciones conducentes, así como tomar las gráficas necesarias para registrar que las heridas producidas por la pelea en el caballo y las banderillas no hayan generado infecciones.

Respecto al destino de “Siglo y Medio” en unos días o semanas podrá entrar a un potrero con alguna punta de 20 ó 30 vacas y seguramente entre la tranquilidad del campo bravo pasará el resto de sus días como rey, como semental, sigiloso custodio del campo bravo de la hacienda de San Mateo Hiscolotepec que dirige Don Marco A. González Villa.

Cabe señalar que este toro, estuvo siempre considerado para ser lidiado en alguna plaza de importancia, debido a los antecedentes generacionales que presentaba.

HISTORIA DEL TORO

“Siglo y medio” fue el ejemplar no. 23 que pesó 511 kilos y que de acuerdo al sorteo correspondió en suerte al matador Gerardo Rivera, quien junto con su administración decidieron que fuera el que se lidiara en sexto de la corrida, el último de la tarde. Gerardo había estado voluntarioso, pero no había cortado trofeos con su primer toro. El joven diestro lleva cuatro años de matador y sabe lo difícil que es esta profesión por lo que estaba decidido a retirarse de los toros si no pasaba nada con el último ejemplar de la corrida. Era jugarse todo o nada con este toro y con este encaste, que a los toreros les exige siempre. Se escucharon parches y metales, Gerardo caminó hasta la puerta de toriles donde se puso de rodillas para esperar al toro. Y apareció “Siglo y medio” con ese par de pitones que se extendían como par de brazos con un puñal en cada extremo que le pasaron a milímetros del cuello al torero. Después vino una faena de valor y toda entrega. Un sector del público emocionado por la transmisión del ejemplar de Piedras Negras, comenzó a gritar: ¡toro, toro!

Cuando el matador se acercó a la barrera por su espada, visiblemente con el ánimo de querer ganarse los trofeos en la suerte suprema, ya la plaza era un manicomio hasta que se escuchó de lejos el clarín, que ordenaba por parte del juez Jorge Ramos el indulto del toro.

72 horas después de aquel aviso, ya descansa en los potreros de la ganadería que le vio nacer, el toro que lleva por nombre, los años que tiene vigente la casa que es su hogar, Piedras Negras: “Siglo y medio”. No habría mejor manera de comenzar los festejos del 150 aniversario de la actividad taurina de esta ganadería cuyo lema camina por el torrente sanguíneo de la familia González “la bravura por delante”.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias