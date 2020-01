¡Serratos ficha por Toluca! Aztecas UDLAP: la cantera del circuito rosa mexicano

En los últimos días del año 2019 la organización del Toluca femenil informó sobre la llegada de Andrea Serratos para convertirse en defensa del equipo, confirmando a la ex estudiante de la UDLAP como una jugadora más que engrosará las filas de la Liga MX femenil.

Andrea Serratos quien ganara títulos con las Aztecas en pasados torneos, ahora formará parte de las Diablitas buscando el protagonismo que en los últimos torneo ha perdido.

La ex jugadora de las Aztecas es una más de las ya varias futbolistas egresadas de dicha institución universitaria para engrosar las filas de equipos importantes de la Liga.

Y es que la Universidad cholulteca se ha convertido en abastecedora de talentos, si bien no es su finalidad, la calidad de elementos formadas por el entrenador Albeni Sabino, el nivel de competencia existente en el fútbol universitario ya sea en CONADEIP y CONDDE ha permitido que los visores de equipos profesionales mantengan de cerca el trabajo de captación de talentos en la Universidad de las Américas Puebla, esto aunado que previo a la Navidad, también se dio a conocer el arribo de la mediocampista Stephany Mayor, ex estudiante de la UDLAP y que luego de jugar por algunos años en el fútbol de Islandia y ser una futbolista consolidada en la Selección mayor femenil de México, jugará por primera vez en la Liga de nuestro país con el equipo de Tigres, uniéndose así a otras dos ex compañeras de universidad como la mediocampista y capitana Liliana Mercado así como la guardameta Alejandra Gutiérrez.

Además, la delantera de Rayadas de Monterrey, Desireé Monsiváis formó parte en su momento de las aulas de la Tribu verde.

Otras futbolistas que han sido estudiantes Aztecas son las defensas Paola Monrroy, que juega para Pachuca; Claudia Cid, que ahora formará parte de las filas del León; Paola González, con el Cruz Azul; y Jaqueline Rodríguez, que actualmente milita en las Chivas del Guadalajara.

En la delantera también destacan nombres como de Abigail de Jesús, jugadora del Cruz Azul, son tan solo algunos elementos que abastecen de su talento a equipos profesionales.

No se descarta que, en un futuro cercano, varias jugadoras del actual plantel de Aztecas, ya piensen en integrarse de algunos de los equipos profesionales al consolidarse en una cantera de talentos sólo equiparable a nivel universitario con ITESM Monterrey y la UANL.

A CONSIDERAR…

Andrea Serratos jugó en La Tribu de la UDLAP como zaguera. La futbolista tonifica la línea defensiva de las escarlatas .